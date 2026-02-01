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MCD395 DVD Micro Theater

MCD395/58

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Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

Пряме з’єднання USB Direct для відтворення музики та фотографій

Пряме з’єднання USB Direct для відтворення музики та фотографій

Просто вставте USB-пристрій у систему і діліться збереженою цифровою музикою та фотографіями із сім’єю та друзями.

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