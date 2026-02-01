Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
MCD395/58
Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.
Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.
Просто вставте USB-пристрій у систему і діліться збереженою цифровою музикою та фотографіями із сім’єю та друзями.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки