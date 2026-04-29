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PerfectCare серії 7000 Парогенератор

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PerfectCare серії 7000Парогенератор

PSG7028/30

PerfectCare серії 7000 Парогенератор

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EDC UKCA - English (US)

  • PDF файл, 470.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron

  • PDF файл, 424.6 kB
  • 13 March 2026

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