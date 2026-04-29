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PerfectCare серії 7000 Парогенератор
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PSG7028/30
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Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron
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