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Ретельніше, чистіше гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія DualPrecision забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельніше, чистіше гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія DualPrecision забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
Ретельніше, чистіше гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія DualPrecision забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельніше, чистіше гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія DualPrecision забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
Електробритва для сухого гоління
Усього:
Понад 40 хвилин або 14 разів використання в автономному режимі. Повністю заряджається за 8 годин, тож пристрій завжди готовий до використання, коли це потрібно
Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління
Бритва автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для більш гладкого гоління
Бритвені головки DualPrecision електробритви мають мікропрорізи для зрізання волосків нормальної довжини та мікроотвори для гоління навіть найкоротшої щетини
Електробритва, яку можна повністю мити, має систему QuickRinse для забезпечення чистоти швидше
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Потужність
Обслуговування