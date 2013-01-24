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Shaver series 3000

Електробритва для сухого гоління

PT731/16
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Леза ComfortCut Леза ComfortCut Леза ComfortCut
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    Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

    PT731/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Леза ComfortCut

    Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза ComfortCut, які забезпечують більш комфортне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви зможете швидко справитися з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

    Леза ComfortCut

    Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза ComfortCut, які забезпечують більш комфортне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви зможете швидко справитися з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

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      Леза ComfortCut

      Швидке та комфортне гоління

      • Леза ComfortCut, гнучкі головки
      • 45 хв. використання/8 год. заряджання
      • Висувний тример
      Леза ComfortCut легко ковзають для гладкого та ретельного гоління

      Леза ComfortCut легко ковзають для гладкого та ретельного гоління

      Леза ComfortCut мають заокруглені краї і легко ковзають по шкірі, тож Ви зможете ретельно і водночас комфортно поголитися.

      Система Flex & Float пристосовується до вигинів обличчя і шиї

      Система Flex & Float пристосовується до вигинів обличчя і шиї

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї для ретельнішого гоління.

      45+ хвилин гоління, 8 годин заряджання

      45+ хвилин гоління, 8 годин заряджання

      Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. У Вас буде до 45 хвилин гоління – це приблизно 15 сеансів гоління після 8 годин заряджання. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      Можливість дротового і бездротового використання

      Можливість дротового і бездротового використання

      Можливість дротового і бездротового використання

      Просте чищення під струменем води

      Просте чищення під струменем води

      Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

      Світлодіодний дисплей

      Світлодіодний дисплей

      Індикації: батарея заряджена, батарея розрядилася, заряджається, заміна бритвених головок, швидке заряджання

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Система лез ComfortCut
        Повторення контурів
        Система Flex & Float
        Моделювання
        Вбудований висувний тример

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        2 світлодіодні індикатори
        Чищення
        • Можна мити повністю
        • Відділення для волосся із системою QuickRinse
        Час гоління
        45+ хвилин, до 15 голінь
        Час зарядження
        • 8 годин
        • 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління
        Індикація дисплея
        • Батарея заряджена
        • Батарея розрядилася
        • Заряджання
        • Швидка зарядка
        • Заміна бритвених головок
        Функціонування
        • Дротове і бездротове використання
        • Акумуляторна батарея

      • Конструкція

        Ручка
        • Нековзкі
        • Зручна ергономічна ручка
        • Гума

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Обслуговування

        Запасна головка
        HQ8 замінено на SH50
        Гарантія
        2 роки гарантії
        Зйомні головки
        Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,25  Вт

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