Леза ComfortCut
Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза ComfortCut, які забезпечують більш комфортне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви зможете швидко справитися з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Леза ComfortCut
Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза ComfortCut, які забезпечують більш комфортне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви зможете швидко справитися з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
Леза ComfortCut мають заокруглені краї і легко ковзають по шкірі, тож Ви зможете ретельно і водночас комфортно поголитися.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї для ретельнішого гоління.
Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. У Вас буде до 45 хвилин гоління – це приблизно 15 сеансів гоління після 8 годин заряджання. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Можливість дротового і бездротового використання
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Індикації: батарея заряджена, батарея розрядилася, заряджається, заміна бритвених головок, швидке заряджання
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Обслуговування
Потужність