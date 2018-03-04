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Більше не доступний
Леза DualPrecision, гнучкі головки
50 хв. використання/1 год. заряджання
Висувний тример
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для гладкішого гоління.
Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.
4.6
з 5
66
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
AndyT
04/03/2018
Polska
Golarka wysokiej jakości
Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
marekg7
13/05/2016
Polska
Перевірений покупець
Bardzo dobra golarka elektryczna
Bardzo dobra, łatwa w użyciu i warta swojej ceny. W 100% POLECAM.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
tomek55
13/05/2016
Polska
Перевірений покупець
Bardzo dobra golarka elektryczna
Bardzo dobra, łatwa w użyciu i warta swojej ceny. W 100% POLECAM.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року