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    Hairclipper series 5000

    Машинка для підстригання волосся

    QC5360/15
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Досконалі результати Досконалі результати Досконалі результати
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      Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

      QC5360/15
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Досконалі результати

      Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця машинки Philips, який повторює контури голови. Налаштування довжини легко обрати та зафіксувати. На вибір 11 налаштувань довжини від 0,5 мм до 21 мм. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

      Досконалі результати

      Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця машинки Philips, який повторює контури голови. Налаштування довжини легко обрати та зафіксувати. На вибір 11 налаштувань довжини від 0,5 мм до 21 мм. Переглянути усі переваги

      Досконалі результати

      Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця машинки Philips, який повторює контури голови. Налаштування довжини легко обрати та зафіксувати. На вибір 11 налаштувань довжини від 0,5 мм до 21 мм. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

      Досконалі результати

      Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця машинки Philips, який повторює контури голови. Налаштування довжини легко обрати та зафіксувати. На вибір 11 налаштувань довжини від 0,5 мм до 21 мм. Переглянути усі переваги

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        Hairclipper series 5000

        Hairclipper series 5000

        Машинка для підстригання волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Досконалі результати

        • Титанові леза
        • 11 налаштувань довжини
        • 45 хв. використання/8 год. заряджання
        Чудове зрізання завдяки лезам із титановим покриттям

        Чудове зрізання завдяки лезам із титановим покриттям

        Удосконалені титанові леза для неймовірно ефективного зрізання та довготривалої гостроти

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

        Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

        Висувну головку легко чистити щіточкою, яка додається

        Висувну головку легко чистити щіточкою, яка додається

        Просто висуньте головку тримера та за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.

        11 налаштувань довжини з фіксацією від 0,5 мм до 21 мм

        11 налаштувань довжини з фіксацією від 0,5 мм до 21 мм

        Регульований гребінець дає змогу налаштовувати довжину від 3 до 21 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

        Індикатор батареї повідомляє про стан батареї

        Індикатор батареї повідомляє про стан батареї

        Індикатор батареї блиматиме зеленим на підтвердження повної зарядки.

        Гребінець, який повторює кожен вигин на голові.

        Гребінець, який повторює кожен вигин на голові.

        Машинка для підстригання волосся м’яко повторює контури голови для комфортного і швидкого отримання рівномірної стрижки.

        До 60 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

        До 60 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

        Універсальність застосування завдяки живленню від мережі чи батареї. Потужні батареї NiMh працюють до 60 хвилин після 8 годин заряджання.

        Технічні характеристики

        • Система зрізання

          Матеріал лез
          Нержавіюча сталь із титановим покриттям
          Ширина ріжучого блока
          41  мм
          Кількість налаштувань довжини
          11
          Діапазон налаштувань довжини
          0,5–21  мм
          Точність (розмір кроку)
          по 2  мм
          Не потребує спеціального догляду – не потребує змащування
          Так

        • Простота у користуванні

          Легке відкривання відділення для волосся
          Ретельне вичищання волосся
          Дисплей
          Індикатор зарядження
          Гребінець Expert 2D
          Так

        • Система живлення

          Тип батареї
          Ni-MH
          Час зарядження
          8 годин
          Час роботи
          до 60 хвилин

        • Дизайн

          Зручно тримати
          Бічні панелі
          Форма
          Ергономічна

        • Аксесуари

          Щітка для очищення
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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