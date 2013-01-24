Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Досконалі результати
Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця машинки Philips, який повторює контури голови. Налаштування довжини легко обрати та зафіксувати. На вибір 11 налаштувань довжини від 0,5 мм до 21 мм. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконалі результати
Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця машинки Philips, який повторює контури голови. Налаштування довжини легко обрати та зафіксувати. На вибір 11 налаштувань довжини від 0,5 мм до 21 мм. Переглянути усі переваги
Досконалі результати
Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця машинки Philips, який повторює контури голови. Налаштування довжини легко обрати та зафіксувати. На вибір 11 налаштувань довжини від 0,5 мм до 21 мм. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконалі результати
Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця машинки Philips, який повторює контури голови. Налаштування довжини легко обрати та зафіксувати. На вибір 11 налаштувань довжини від 0,5 мм до 21 мм. Переглянути усі переваги
Машинка для підстригання волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Удосконалені титанові леза для неймовірно ефективного зрізання та довготривалої гостроти
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
Просто висуньте головку тримера та за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.
Регульований гребінець дає змогу налаштовувати довжину від 3 до 21 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Індикатор батареї блиматиме зеленим на підтвердження повної зарядки.
Машинка для підстригання волосся м’яко повторює контури голови для комфортного і швидкого отримання рівномірної стрижки.
Універсальність застосування завдяки живленню від мережі чи батареї. Потужні батареї NiMh працюють до 60 хвилин після 8 годин заряджання.
Система зрізання
Простота у користуванні
Система живлення
Дизайн
Аксесуари
Обслуговування