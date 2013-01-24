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Shaver series 1000

Електробритва для сухого гоління

S1100/04
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Зручне, легке гоління Зручне, легке гоління Зручне, легке гоління
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    Shaver series 1000 Електробритва для сухого гоління

    S1100/04
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    Зручне, легке гоління

    Бритва SHAVER Series 1000 пропонує легке та зручне гоління за доступною ціною. 4-напрямні головки Flex та система лез CloseCut гарантують чудовий результат. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 1000 Електробритва для сухого гоління

    Зручне, легке гоління

    Бритва SHAVER Series 1000 пропонує легке та зручне гоління за доступною ціною. 4-напрямні головки Flex та система лез CloseCut гарантують чудовий результат. Переглянути усі переваги

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      Зручне, легке гоління

      Електробритва забезпечує найретельніше у своєму класі гоління шиї*

      • Система лез CloseCut
      • 4-напрямні головки Flex
      Довговічні леза, які самі заточуються, для гоління без зусиль

      Довговічні леза, які самі заточуються, для гоління без зусиль

      Голіться без жодних зусиль. Наші надійні леза CloseCut самі заточуються під час роботи.

      Головки вигинаються у 4 напрямках для легкого гоління кожного вигину

      Головки вигинаються у 4 напрямках для легкого гоління кожного вигину

      Головки Flex із 4 незалежними рухами налаштовуються до кожного вигину обличчя, забезпечуючи легке гоління навіть шиї та лінії підборіддя.

      Відкрийте натисненням кнопки, потім скористайтеся щіткою для очищення

      Відкрийте натисненням кнопки, потім скористайтеся щіткою для очищення

      Просто висуньте головки і за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.

      Робота від електромережі для безперервного живлення

      Робота від електромережі для безперервного живлення

      Цю бритву створено для роботи лише від електромережі, що гарантує завжди надійне гоління.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Повторення контурів
        4-напрямні головки Flex
        Система гоління
        Система лез CloseCut

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Простота у користуванні

        Функціонування
        Живлення лише від мережі

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання
        Колір
        Louros

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        9  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,2  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH30

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