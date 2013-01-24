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Shaver series 9000

Електробритва для вологого та сухого гоління

S9041/12
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Загальна оцінка / 5
3 нагороди
  • Досконалість у кожному проході Досконалість у кожному проході Досконалість у кожному проході
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    Shaver series 9000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    S9041/12
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Досконалість у кожному проході

    Бритва SHAVER Series 9000 – наша найбільш досконала бритва на цей час. Унікальна технологія виявлення контурів забезпечує виняткове покриття усіх ділянок шкіри обличчя, а система V-Track спрямовує волосинки в оптимальне для зрізання положення для максимально ретельного гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 9000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    Досконалість у кожному проході

    Бритва SHAVER Series 9000 – наша найбільш досконала бритва на цей час. Унікальна технологія виявлення контурів забезпечує виняткове покриття усіх ділянок шкіри обличчя, а система V-Track спрямовує волосинки в оптимальне для зрізання положення для максимально ретельного гоління. Переглянути усі переваги

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      Досконалість у кожному проході

      Зрізує до 20% більше волосся* за один прохід

      • Леза V-Track Precision
      • 8-напрямні головки ContourDetect
      • Точний тример SmartClick
      Леза скеровують волосинки в оптимальне положення для ретельного гоління

      Леза скеровують волосинки в оптимальне положення для ретельного гоління

      Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). Тому бритва голить на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.

      Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

      Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

      Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

      Інтуїтивні піктограми забезпечують легке використання функцій

      Інтуїтивні піктограми забезпечують легке використання функцій

      Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – індикатори батареї (3-рівневий) та блокування для транспортування – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок

      Одна година заряджання забезпечує 50 хвилин автономного гоління

      Одна година заряджання забезпечує 50 хвилин автономного гоління

      Наша вдосконалена система заряджання пропонує дві зручні можливості: заряджати бритву одну годину для 50 хвилин автономного гоління або швидко зарядити для одного повноцінного гоління. Усі бритви SHAVER Series 9000 містять потужну енергоефективну літій-іонну батарею з тривалим робочим ресурсом. Бритви цієї серії призначені лише для роботи в бездротовому режимі задля безпеки під час гоління з використанням води, навіть у душі.

      Бритву можна мити під краном

      Бритву можна мити під краном

      Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.

      Має 2-річну гарантію

      Має 2-річну гарантію

      На цю бритву Philips надається 2-річна гарантія. Наші бритви SHAVER Series 9000 створені для ефективної та довговічної роботи і гарантують щоразу максимально ретельне гоління.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Система лез V-Track Precision
        • Технологія Super Lift & Cut Action
        Повторення контурів
        8-напрямні головки ContourDetect
        SkinComfort
        AquaTec для вологого і сухого гоління

      • Аксесуари

        SmartClick
        Точний тример
        Футляр
        Дорожній футляр

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • 3-рівневий індикатор батареї
        • Індикатор очищення
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор заміни бритвених головок
        • Індикатор блокування для транспортування
        Чищення
        Можна мити повністю

      • Конструкція

        Колір
        Світло-бежевий металік
        Ручка
        Ергономічна ручка та використання

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        50 хв./17 голінь
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • Швидке заряджання для одного сеансу гоління
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        9  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,1  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH90

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Точний тример SmartClick
      • Розкішний футляр

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            • Зрізує до 20% більше волосся порівняно із SensoTouch

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