Інші елементи комплектації
- Точний тример SmartClick
- Розкішний футляр
Досконалість у кожному проході
Бритва SHAVER Series 9000 – наша найбільш досконала бритва на цей час. Унікальна технологія виявлення контурів забезпечує виняткове покриття усіх ділянок шкіри обличчя, а система V-Track спрямовує волосинки в оптимальне для зрізання положення для максимально ретельного гоління. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконалість у кожному проході
Бритва SHAVER Series 9000 – наша найбільш досконала бритва на цей час. Унікальна технологія виявлення контурів забезпечує виняткове покриття усіх ділянок шкіри обличчя, а система V-Track спрямовує волосинки в оптимальне для зрізання положення для максимально ретельного гоління. Переглянути усі переваги
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). Тому бритва голить на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – індикатори батареї (3-рівневий) та блокування для транспортування – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок
Наша вдосконалена система заряджання пропонує дві зручні можливості: заряджати бритву одну годину для 50 хвилин автономного гоління або швидко зарядити для одного повноцінного гоління. Усі бритви SHAVER Series 9000 містять потужну енергоефективну літій-іонну батарею з тривалим робочим ресурсом. Бритви цієї серії призначені лише для роботи в бездротовому режимі задля безпеки під час гоління з використанням води, навіть у душі.
Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.
На цю бритву Philips надається 2-річна гарантія. Наші бритви SHAVER Series 9000 створені для ефективної та довговічної роботи і гарантують щоразу максимально ретельне гоління.
Ефективність гоління
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Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування
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