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S9151/31
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Які бритви Philips сумісні зі станцією Quick Clean Pod?
Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?
Як почистити бритву Philips?
Як отримати найкращі результати за допомогою бритви Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Що означають символи на бритві Philips?
Шкіра подразнюється після використання бритви Philips
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