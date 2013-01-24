Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*
Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*
Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*
Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*
Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
IPL означає "Intense Pulsed Light" (інтенсивне імпульсне світло). Lumea від Philips обробляє корені волосся лагідними імпульсами, що спричиняє перехід фолікул у фазу спокою. Як наслідок, кількість волосся, що росте на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся. Застосування пристрою для запобігання повторного росту волосся безпечне та лагідне, навіть на чутливих ділянках шкіри. Lumea від Philips клінічно тестовано та було розроблено за участі дерматологів для легкого та ефективного застосування в комфортних домашніх умовах.
Об’єктивні дослідження підтверджують зменшення кількості волосся принаймні на 85% лише за 3 процедури**. Перші 4 процедури потрібно робити кожні 2 тижні, після чого Ви вже зможете побачити бажані результати. Для збереження результатів просто повторно обробляйте шкіру кожні 4 тижні. Лише 8 таких повторних процедур позбавлять Вас волосся щонайменше на 3 місяці.* Для збільшення цього зображення клацніть на нього в галереї зображення вгорі на цій сторінці.
Пристрій Lumea Prestige від Philips працює ефективно, легко та безпечно на різних типах волосся та шкіри. Він працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL, Lumea від Philips не призначено для білого/сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри. Це пов’язано з необхідністю великої різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри.
Вбудований датчик кольору шкіри визначає колір шкіри для обробки на початку кожного сеансу та час від часу протягом сеансу. Якщо буде виявлено надто темний для цього виробу колір шкіри, він автоматично перестане подавати імпульси.
Велике віконце для обробки для швидкого застосування на великих ділянках, таких як ноги.
Додаток Lumea можна завантажити безкоштовно, він пропонує унікальне та персоналізоване використання технології IPL. Це Ваш персональний інструктор, який допомагає скористатися усіма перевагами Lumea, а також правильно користуватися пристроєм для забезпечення тривалих результатів. Додаток допомагає створити персоналізований графік обробки для кожної ділянки тіла з підказками та порадами під час кожної процедури. Потрібно лише регулярно перевіряти додаток для отримання сповіщень або нагадувань.
Ділянки для застосовування
Насадки
Елементи в комплекті
Потужність
Безпека та регульовані налаштування
Обслуговування
Час застосування
Режим застосування