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Philips Avent

Цифрова система відеоконтролю за дитиною

SCD603/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Важливий зв’язок із дитиною Важливий зв’язок із дитиною Важливий зв’язок із дитиною
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    Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

    SCD603/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Важливий зв’язок із дитиною

    SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

    Важливий зв’язок із дитиною

    SCD603 забезпечує надійний зв’язок із дитиною увесь час. Окрім чудової якості звуку, відтепер Ви можете бачити свою дитину і вдень, і вночі. Система повністю портативна і легка у використанні із робочим діапазоном до 150 м. Переглянути усі переваги

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      • Кольоровий екран 2,4 дюйма
      Автоматичне інфрачервоне нічне бачення

      Автоматичне інфрачервоне нічне бачення

      Інфрачервоне нічне бачення автоматично вмикається в темряві

      Робочий діапазон: до 150 метрів*

      Робочий діапазон: до 150 метрів*

      Робочий діапазон у приміщенні: до 30 м*; робочий діапазон на вулиці: до 150 м*.

      Дитячий блок із можливістю кріплення на стіні

      Дитячий блок із можливістю кріплення на стіні

      Дитячий блок із можливістю кріплення на стіні для оптимального розміщення

      Функція резервного живлення від батареї у разі збою в електропостачанні

      У дитячому блоці є функція резервного живлення від батареї, тож Ви залишатиметеся на зв’язку у випадку збою електропостачання

      Батьківський блок можна заряджати

      Батьківський блок можна заряджати для зручного переміщення по дому

      Дистанційний вибір колискових

      Обирайте дистанційно колискові, які заспокоять і присплять дитину

      Дитячий нічник із м’яким світлом

      Дитячий нічник із м’яким світлом для спокою малюка

      Режим активації голосом

      Екран і гучність ввімкнуться автоматично, коли дитина заплаче

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Цифрова відеотехнологія
        Так
        РК-екран для відео
        2,4 дюйма, кольоровий
        Робочий діапазон до
        150 метрів
        Автоматичний вибір каналу
        Так
        Чудовий чіткий звук
        Так
        Індикатор, який спрацьовує в разі появи звуку
        5x
        Використання впродовж ночі без потреби заряджання
        Так
        Індикація і попередження про низький заряд
        Так
        Індикація і попередження про з’єднання
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Вимкнення і регулювання гучності
        Так
        Стиль меню
        Телетекст
        Кількість мов
        1
        Екран із активацією голосом
        Так
        Автоматичне нічне бачення для контролю
        Так
        Регулятор яскравості
        Так
        Функція резервного живлення від батарей
        Так
        Портативний батьківський блок
        Так
        Батьківський блок можна заряджати
        Так
        Фіксатор на пояс
        Так
        Шнурочок для носіння на шиї
        Так
        Можливість монтування на стіні
        Так
        Нічник
        Так
        Колискові
        Так

      • Потужність

        Живлення
        220–240  В
        Живлення
        • 120 В (США)
        • 110–240 В (Бразилія)

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        2,4 ГГц
        Автоматичний вибір каналу
        Так

      • Аксесуари

        Фіксатор
        Фіксатор на пояс забезпечує зручність у використанні в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.
        Посібник користувача
        Так
        Короткий посібник
        Так

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Індикація увімкнення живлення
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Нічне освітлення
        Так
        Можливість монтування на стіні
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

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