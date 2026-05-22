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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Дозволяє шкірі малюка дихати
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
6–18 міс.
Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.
Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.
Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra soft і ultra air, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.
4.9
з 5
651
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Ievgeniia
22/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарні пустушки
Дуже швидка відправка, усе добре запаковано, малюк задоволений пустушками, бере лише їх.
Плюси
Гарна якість
Мінуси
Недоліків не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт
Date of Use 2026-05-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт
Date of Use 2026-05-01
Zvetok1991
09/04/2025
Україна
Колір, якість
Давно хотіли пустушки з нейтральним кольором, без якоїсь гендерної прив'язки. Так як користувалися з народження Авентом, то почали шукати саме в цього бренду. І на нашу радість знайшли саме те, що хотіли! Пустушки, як і зазвичай, гарної якості, з боксиком для стерилізації і саме в такому "інстаграмному" кольрі, як ми і хотіли. Однозначно рекомендую! В живу вони ще красивіші! Спеціально для сучасних мам))
Плюси
Колір, якість
Мінуси
Не виявили
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Daisy27
04/04/2025
Україна
Найкращий вибір
Дуже стильні, нейтральні по дизайну.Це наша любов! Дитина без вагань вподобала пустушку. Носогубник з отворами гарно пропускає повітря, щоб не було подразнення. Соска ортодонтична правильно формує прикус. Дуже зручно , що є контейнер для зберігання і стерилізації.
Плюси
Пропускає повітря,ортодонтична
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні