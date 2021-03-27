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    Philips Avent

    Пустушка ultra air

    SCF080/07
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка
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      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080/07
      Загальна оцінка / 5

      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Колекція Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Пустушка ultra air

      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Колекція Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Колекція Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Пустушка ultra air

      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Колекція Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

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        Пустушка ultra air

        Пустушка ultra air

        Усього:

        Легка дихаюча пустушка

        Збільшені отвори для повітря дозволяють шкірі дитини дихати

        • Дозволяє шкірі малюка дихати
        • 6–18 міс.
        • Ортодонтична та без вмісту BPA
        • 2 шт. в упаковці
        Дозволяє шкірі дихати

        Дозволяє шкірі дихати

        Надзвичайно великі отвори для повітря лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалася м’якою і сухою.

        Модні кольори та форми

        Модні кольори та форми

        Колекція ultra air завжди в моді. Її яскраві та кольорові форми дозволяють вам і вашій дитині веселитися, випробовуючи нові стилі.

        Ідеальна текстура для почуття комфорту

        Ідеальна текстура для почуття комфорту

        Пустушка ultra air містить усе для почуття легкості та комфорту, зокрема ніжну соску.

        Подобається малюкам з усього світу*

        Подобається малюкам з усього світу*

        Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

        Враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен

        Враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен

        Піклуйтеся про розвиток ротової порожнини вашого малюка завдяки симетричній сосці, що враховує природну форму його піднебіння, зубів та ясен.

        Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

        Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

        Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пустушка ultra air
          2  pcs

        • Аксесуари в комплекті

          Контейнер для стерилізації/транспортування
          Так

        • Гігієна

          Можна стерилізувати
          Так
          Можна мити в посудомийній машині
          Так
          Легко чистити
          Так

        • Безпека

          Не містить BPA
          Так
          Захисне кільце-тримач
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Відгуки

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            • Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air для дітей віком 0–6 міс. та 6–18 міс.
            • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
            • Бренд пустушок №1 у цілому світі

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