Стерилізація за 3 хвилини

Дорожній контейнер, який постачається в комплекті з нашими пустушками ultra air та ultra soft, також може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води й покласти його в мікрохвильову піч. Після чого будьте спокійні, адже пустушка чиста й готова до використання.