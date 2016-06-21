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Більше не доступний
SCF155
Можна мити
Підкладки всмоктують вологу зі шкіри та затримують її у водонепроникній прокладці.
Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.
Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.
4.1
з 5
34
Відгуки
Natali
21/06/2016
Lietuva
Praktiškos krūtų pagalvėlės
Kurį laiką naudojau vienkartines pagalvėles, tačiau pastoviai pirkti jas neapsimoka. Įsigijau šias ir nepasigailėjau. Puikiai nešiojasi, neslidžios, išsilaiko savo padėtyje, neprilimpa prie kūno. O skalbimo bet kokiu atveju yra daug kai ateina vaikutis, todėl įmeti juos į skalbimo mašiną kartu su kūdikio drabužėliais, ir štai gauni jau švarutėlius. Beje, skalbiasi puikiai.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF155 Krūtų pagalvėlės
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF155 Krūtų pagalvėlės
Loana
23/02/2020
Magyarország
Kényelmes
Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.
Плюси
Kényelmes. Légáteresztő
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Jíťa030
12/02/2020
Česká republika
Pohodlné
Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.
Плюси
Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se
Мінуси
Pro drobnější maminky jsou docela velké
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF155 Absorpční vložky
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF155 Absorpční vložky
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.