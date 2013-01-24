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    Philips Avent

    Вкладиші в бюстгальтер

    SCF155
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Комфорт і впевненість Комфорт і впевненість Комфорт і впевненість
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      Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

      SCF155
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Комфорт і впевненість

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

      Комфорт і впевненість

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку. Переглянути усі переваги

      Комфорт і впевненість

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

      Комфорт і впевненість

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку. Переглянути усі переваги

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        Вкладиші в бюстгальтер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Комфорт і впевненість

        Надзвичайно ніжні та поглинаючі вкладиші в бюстгальтер

        • Можна мити

        Надзвичайно ніжні та поглинаючі

        Підкладки всмоктують вологу зі шкіри та затримують її у водонепроникній прокладці.

        Нековзкі, із клейкими стрічками

        Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.

        Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

        Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

        Гігієнічні

        Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.

        Багаторазові з м’якою матовою бавовняною оболонкою

        М’яка бавовняна оболонка – ніжна до шкіри. Придатна для машинного прання та сушіння.

        Ніжні, із продуманою формою

        Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent повторюють форму грудей, завдяки чому їх не видно під одягом.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Китай
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • У комплекті:

          Мішечок для прання
          1  шт.

        • У комплекті:

          Вкладиші в бюстгальтер, які можна мити
          6  шт.

        • Конструкція

          Жіночий вигляд
          Так

        • Функції

          Жодного протікання
          Поглинаючі підкладки

        • Максимальний комфорт

          Нековзкі
          Мереживний верхній шар

        • Шовковисті та м’які

          Матова бавовняна оболонка
          Так

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