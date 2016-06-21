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Більше не доступний

Philips AventВкладиші в бюстгальтер

SCF155

4.1
| (34) Відгуки
Комфорт і впевненість
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF155/06, які можна прати, мають м’яку та ніжну бавовняну ворсисту підкладку, яка створює поглинаючий шар, що вбирає вологу зі шкіри у водонепроникну вставку.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Надзвичайно ніжні та поглинаючі вкладиші в бюстгальтер

Комфорт і впевненість

  • Можна мити

Надзвичайно ніжні та поглинаючі

Підкладки всмоктують вологу зі шкіри та затримують її у водонепроникній прокладці.

Нековзкі, із клейкими стрічками

Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.

Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

34

Відгуки

21/06/2016

Lietuva

Lietuva

Praktiškos krūtų pagalvėlės

Kurį laiką naudojau vienkartines pagalvėles, tačiau pastoviai pirkti jas neapsimoka. Įsigijau šias ir nepasigailėjau. Puikiai nešiojasi, neslidžios, išsilaiko savo padėtyje, neprilimpa prie kūno. O skalbimo bet kokiu atveju yra daug kai ateina vaikutis, todėl įmeti juos į skalbimo mašiną kartu su kūdikio drabužėliais, ir štai gauni jau švarutėlius. Beje, skalbiasi puikiai.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF155 Krūtų pagalvėlės

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF155 Krūtų pagalvėlės

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kényelmes

Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.

Плюси

Kényelmes. Légáteresztő

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

12/02/2020

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.

Плюси

Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se

Мінуси

Pro drobnější maminky jsou docela velké

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF155 Absorpční vložky

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF155 Absorpční vložky

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