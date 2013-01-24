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Philips Avent

Дихаючі пустушки Freeflow

SCF178/24
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
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    Philips Avent Дихаючі пустушки Freeflow

    SCF178/24
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати

    Дозвольте шкірі дитини дихати завдяки дихаючій пустушці Philips Avent Freeflow. Вигнутий нагубник із 6 отворами для повітря для додаткового потоку повітря допомагає зменшити подразнення шкіри. Наша ортодонтична та розбірна соска враховує природний розвиток дитячого піднебіння. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Дихаючі пустушки Freeflow

    Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати

    Дозвольте шкірі дитини дихати завдяки дихаючій пустушці Philips Avent Freeflow. Вигнутий нагубник із 6 отворами для повітря для додаткового потоку повітря допомагає зменшити подразнення шкіри. Наша ортодонтична та розбірна соска враховує природний розвиток дитячого піднебіння. Переглянути усі переваги

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      Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати

      Додаткові отвори для повітря дозволяють шкірі малюка дихати

      • Заспокоєння з комфортом
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

      Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

      Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

      Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

      Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

      Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

      Захисне кільце-тримач для легкого виймання

      Захисне кільце-тримач для легкого виймання

      Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!

      Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

      Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

      Коли пустушка не використовується, перш ніж відкласти її на зберігання, просто надіньте ковпачок на соску, щоб вона перебувала в безпеці та чистоті.

      Легко стерилізувати для додаткової гігієни

      Легко стерилізувати для додаткової гігієни

      Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Дихаюча пустушка Freeflow
        2  шт.

      • Безпека

        Захисне кільце-тримач
        Так
        Не містить BPA
        Так

      • Гігієна

        Легко мити
        Так
        Можна стерилізувати
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так

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          • Марка пустушок №1 у цілому світі
          • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
          • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
          • Виробник року 2014

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