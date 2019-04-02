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  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати

Більше не доступний

Philips AventДихаючі пустушки Freeflow

SCF178/24

4.9
| (33) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
Дозвольте шкірі дитини дихати завдяки дихаючій пустушці Philips Avent Freeflow. Вигнутий нагубник із 6 отворами для повітря для додаткового потоку повітря допомагає зменшити подразнення шкіри. Наша ортодонтична та розбірна соска враховує природний розвиток дитячого піднебіння.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Додаткові отвори для повітря дозволяють шкірі малюка дихати

Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати

  • Заспокоєння з комфортом

  • 6–18 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

33

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Отличные пуснышки

Замечательные пустышки. Форма продумана и не оставляет вмятин на лице в отличие от других которыми пользовались до того как купили Филипс.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow

08/11/2016

Polska

Polska

Перевірений покупець

Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku

Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF178/13 Smoczki Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF178/13 Smoczki Freeflow

25/04/2016

Polska

Polska

Avent i kropka.

Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF178/13 Smoczki Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF178/13 Smoczki Freeflow

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