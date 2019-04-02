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Більше не доступний
Заспокоєння з комфортом
6–18 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
4.9
з 5
33
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
narkotizator
02/04/2019
Україна
Отличные пуснышки
Замечательные пустышки. Форма продумана и не оставляет вмятин на лице в отличие от других которыми пользовались до того как купили Филипс.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow
milen88
08/11/2016
Polska
Перевірений покупець
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF178/13 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF178/13 Smoczki Freeflow
moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF178/13 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF178/13 Smoczki Freeflow
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Виробник року 2014