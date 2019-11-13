Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
0 мес.+
Благодаря широкому захвату клипсу легко прикрепить к одежде малыша одной рукой
Клипса не оставляет следов на одежде малыша
Подходит для всех пустышек с кольцом-держателем
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF185/00 Кліпса для пустушки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF185/00 Кліпса для пустушки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF185/00 Кліпса для пустушки
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.