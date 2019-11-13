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  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой
  • Пустышка всегда будет под рукой

Больше не доступен

Клипса для пустышки

SCF185/00

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Пустышка всегда будет под рукой
Благодаря клипсе для пустышки Philips Avent вы можете быть уверены, что пустышка всегда будет чистой и малыш ее не потеряет. Клипса легко крепится и не оставляет следов на одежде малыша. Клипса представлена в трех ярких цветах.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Пустышка с забавными яркими рисунками

Пустышка всегда будет под рукой

  • 0 мес.+

Легко прикреплять

Благодаря широкому захвату клипсу легко прикрепить к одежде малыша одной рукой

Не повреждает одежду

Клипса не оставляет следов на одежде малыша

Удобный дизайн

Подходит для всех пустышек с кольцом-держателем

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF185/00 Кліпса для пустушки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF185/00 Кліпса для пустушки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF185/00 Кліпса для пустушки

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 