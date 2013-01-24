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Клипса для пустышки

SCF185/00
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  • Пустышка всегда будет под рукой Пустышка всегда будет под рукой Пустышка всегда будет под рукой
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    Клипса для пустышки

    SCF185/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Пустышка всегда будет под рукой

    Благодаря клипсе для пустышки Philips Avent вы можете быть уверены, что пустышка всегда будет чистой и малыш ее не потеряет. Клипса легко крепится и не оставляет следов на одежде малыша. Клипса представлена в трех ярких цветах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Клипса для пустышки

    Пустышка всегда будет под рукой

    Благодаря клипсе для пустышки Philips Avent вы можете быть уверены, что пустышка всегда будет чистой и малыш ее не потеряет. Клипса легко крепится и не оставляет следов на одежде малыша. Клипса представлена в трех ярких цветах. Узнать обо всех преимуществах

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      Пустышка всегда будет под рукой

      Пустышка с забавными яркими рисунками

      • 0 мес.+

      Легко прикреплять

      Благодаря широкому захвату клипсу легко прикрепить к одежде малыша одной рукой

      Не повреждает одежду

      Клипса не оставляет следов на одежде малыша

      Удобный дизайн

      Подходит для всех пустышек с кольцом-держателем

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Германия
        Да

      • В комплект входят:

        Клипса для пустышки
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      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–18 месяцев

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