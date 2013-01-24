Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Ціна магазину Philips
Усього:
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має збоку фіксатори для додаткової безпеки. Фіксатори надійно тримають кришку, щоб гаряча вода не вихлюпнулася, коли ви діставатимете стерилізатор із мікрохвильової печі. Крім того, бічні ручки не нагріваються сильно, тож ви зможете безпечно користуватися стерилізатором.
Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати практично з усіма мікрохвильовими печами на ринку. Його невеликий розмір забезпечує зручність у дорозі, тож у вас завжди буде стерильна пляшечка незалежно від того, куди ви їдете: у коротку нічну подорож чи на триваліший відпочинок закордоном. Він також стане ідеальним додатковим стерилізатором у домі дідуся й бабусі. Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.
Незважаючи на його невеликий розмір, це єдиний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі, у якому може вміститися до 6 пляшечок Philips Avent. Тоді як у більшості мікрохвильових стерилізаторів вміщається лише 4 пляшечки, цей паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent дає змогу стерилізувати за один раз усі пляшечки, які знадобляться впродовж дня. Крім того, в ньому можна стерилізувати молоковідсмоктувачі.
Просто долийте води, завантажте і помістіть у мікрохвильову піч лише на 2 хвилини. Конкретна тривалість циклу залежить від напруги мікрохвильової печі: 2 хвилини за 1100–1850 Ват, 4 хвилини за 850–1000 Ват, 6 хвилин за 500–850 Ват.
Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.
Країна виготовлення
Вага та розміри
У комплекті:
SCF145/06