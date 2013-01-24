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    Philips Avent

    Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    SCF271/06
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій Надзвичайно швидкий та зручний пристрій Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
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      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      SCF271/06
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

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        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

        Стерилізує 6 пляшечок за 2 хвилини*

        Бічні ручки надійно фіксують кришку

        Бічні ручки надійно фіксують кришку

        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має збоку фіксатори для додаткової безпеки. Фіксатори надійно тримають кришку, щоб гаряча вода не вихлюпнулася, коли ви діставатимете стерилізатор із мікрохвильової печі. Крім того, бічні ручки не нагріваються сильно, тож ви зможете безпечно користуватися стерилізатором.

        Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

        Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

        Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

        Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

        Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати практично з усіма мікрохвильовими печами на ринку. Його невеликий розмір забезпечує зручність у дорозі, тож у вас завжди буде стерильна пляшечка незалежно від того, куди ви їдете: у коротку нічну подорож чи на триваліший відпочинок закордоном. Він також стане ідеальним додатковим стерилізатором у домі дідуся й бабусі. Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.

        Вміщає шість пляшечок Philips Avent

        Вміщає шість пляшечок Philips Avent

        Незважаючи на його невеликий розмір, це єдиний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі, у якому може вміститися до 6 пляшечок Philips Avent. Тоді як у більшості мікрохвильових стерилізаторів вміщається лише 4 пляшечки, цей паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent дає змогу стерилізувати за один раз усі пляшечки, які знадобляться впродовж дня. Крім того, в ньому можна стерилізувати молоковідсмоктувачі.

        Просто додайте води, завантажте і поставте в мікрохвильову піч

        Просто додайте води, завантажте і поставте в мікрохвильову піч

        Просто долийте води, завантажте і помістіть у мікрохвильову піч лише на 2 хвилини. Конкретна тривалість циклу залежить від напруги мікрохвильової печі: 2 хвилини за 1100–1850 Ват, 4 хвилини за 850–1000 Ват, 6 хвилин за 500–850 Ват.

        Додатковий захист за допомогою стерилізації природною парою

        Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • Вага та розміри

          Вага
          740  г
          Розміри
          166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  мм
          Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
          1  шт.
          Надзвичайно м’яка соска з повільним потоком
          1  шт.

        • У комплекті:

          Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
          1  шт.
          Щипці
          1  шт.
          Пляшечка для годування Airflex (260 мл)
          1  шт.
          Пляшечка для годування Airflex (125 мл)
          1  шт.
          Пустушка для немовлят
          1  шт.

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