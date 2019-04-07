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Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має збоку фіксатори для додаткової безпеки. Фіксатори надійно тримають кришку, щоб гаряча вода не вихлюпнулася, коли ви діставатимете стерилізатор із мікрохвильової печі. Крім того, бічні ручки не нагріваються сильно, тож ви зможете безпечно користуватися стерилізатором.
Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин
4.6
з 5
8
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Плюси
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.