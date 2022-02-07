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Більше не доступний
Достатньо міцна соска
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Від 18 міс.
Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.
Дуже міцна соска повторює природну форму піднебіння, зубів і ясен. Призначена для комфорту малюків у дні прорізування зубів.
Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra soft і ultra air, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.
4.9
з 5
144
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Katrin_84
07/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Шикарная соска по всем параметрам.
Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Vehera
29/10/2021
Україна
Ці пустушки просто пушка
Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Ryslana
11/08/2020
Україна
Пустышка с хорошего материала
Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.
Плюси
Граний дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.