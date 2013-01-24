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    Philips Avent

    Пустушка ultra air

    SCF349/12
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри
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      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF349/12
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри

      Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і підтримує здоровий розвиток ясен і піднебіння. Пустушка ultra air для дітей від 18 місяців має збільшені отвори для повітря, щоб чутлива шкіра залишалася м’якою і сухою, а також достатньо міцну соску для зубів та ясен, що ростуть. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Пустушка ultra air

      Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри

      Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і підтримує здоровий розвиток ясен і піднебіння. Пустушка ultra air для дітей від 18 місяців має збільшені отвори для повітря, щоб чутлива шкіра залишалася м’якою і сухою, а також достатньо міцну соску для зубів та ясен, що ростуть. Переглянути усі переваги

      Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри

      Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і підтримує здоровий розвиток ясен і піднебіння. Пустушка ultra air для дітей від 18 місяців має збільшені отвори для повітря, щоб чутлива шкіра залишалася м’якою і сухою, а також достатньо міцну соску для зубів та ясен, що ростуть. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Пустушка ultra air

      Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри

      Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і підтримує здоровий розвиток ясен і піднебіння. Пустушка ultra air для дітей від 18 місяців має збільшені отвори для повітря, щоб чутлива шкіра залишалася м’якою і сухою, а також достатньо міцну соску для зубів та ясен, що ростуть. Переглянути усі переваги

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        Пустушка ultra air

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри

        Ідеально підходить для зубів та ясен, що ростуть

        • Достатньо міцна соска
        • Від 18 міс.
        • Ортодонтична та без вмісту BPA
        • 2 шт. в упаковці
        Дозволяє шкірі дихати

        Дозволяє шкірі дихати

        Надзвичайно великі отвори для повітря лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалася м’якою і сухою.

        Ніжно прилягає до шкіри

        Ніжно прилягає до шкіри

        Пустушка ultra air має легкий нагубник і заокруглені краї для максимального комфорту.

        Враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен

        Враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен

        Наша симетрична соска враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен вашої дитини. Вона також достатньо міцна, тому ідеально підходить для ротика, що росте.

        Ідеальна текстура для почуття комфорту

        Ідеальна текстура для почуття комфорту

        Пустушка ultra air містить усе для почуття легкості та комфорту, зокрема ніжну соску.

        Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

        Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

        Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.

        Дізнайтеся, як допомогти своєму малюку відучитися від пустушки

        Дізнайтеся, як допомогти своєму малюку відучитися від пустушки

        Коли прийде час малюку відучитися від пустушки, ви матимете повний доступ до корисних порад нашого клінічного психолога для батьків немовлят на сайті www.philips.com/sootherfree.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пустушка ultra air
          2  шт.

        • Аксесуари в комплекті

          Контейнер для стерилізації/транспортування
          Так

        • Гігієна

          Можна стерилізувати
          Так
          Можна мити в посудомийній машині
          Так
          Легко мити
          Так

        • Безпека

          Не містить BPA
          Так
          Захисне кільце-тримач
          Так

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            • Не стійка до прокусувань! Виготовлена з міцнішого силікону, ніж наша пустушка ultra air для дітей 6–18 міс.
            • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
            • Бренд пустушок №1 у цілому світі

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