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  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка
  • Дозволяє дихати шкірі малюка

Більше не доступний

Philips Avent ultra airПустушка Philips Avent Ultra Air

SCF349/18

4.9
| (144) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Дозволяє дихати шкірі малюка
Заспокоєння з комфортом. Пустушка Philips Avent Ultra Air має дуже великі отвори для забезпечення сухості шкіри дитини та надміцну соску для зубів, що ростуть.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Призначена для комфорту малюків у дні прорізування зубів

Дозволяє дихати шкірі малюка

  • Дуже міцна соска

  • Ортодонтична

  • 2 шт. в упаковці

  • 18+ міс.

  • 100% із харчового силікону

Дозволяє дихати шкірі малюка

Дозволяє дихати шкірі малюка

Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.

Дуже міцна соска

Дуже міцна соска

Дуже міцна соска повторює природну форму піднебіння, зубів і ясен. Призначена для комфорту малюків у дні прорізування зубів.

Соска, на 100% виготовлена із харчового силікону

Соска, на 100% виготовлена із харчового силікону

Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra soft і ultra air, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

144

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

07/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Шикарная соска по всем параметрам.

Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка

29/10/2021

Україна

Україна

Ці пустушки просто пушка

Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка

11/08/2020

Україна

Україна

Пустышка с хорошего материала

Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.

Плюси

Граний дизайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.