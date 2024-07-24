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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Із підсвічуванням у темряві
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
6–18 міс.
Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.
Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти прийняли пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.
За допомогою підсвічування ви можете швидко знайти пустушку, не вмикаючи світло
4.9
з 5
354
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Яська
24/07/2024
Україна
Чудові пустушки.
Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.
Плюси
Якістю та ціною.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Melanie23
27/04/2024
Україна
Наші рятувальниці
Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Di_Wolf
27/04/2024
Україна
Дуже класна пустушка!
Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.
Плюси
Комфорт
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.