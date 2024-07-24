КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
  • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати

Більше не доступний

Philips Avent Ultra airПустушка

SCF376/22

4.9
| (354) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Дозволяє шкірі вашого малюка дихати
Заспокоєння з комфортом. Пустушка Philips Avent ultra air має дуже великі отвори для забезпечення сухості шкіри дитини. Вона має кнопку, що світиться в темряві, тому ви можете бачити її, коли світло вимкнуто. Доступна в різних кольорах і дизайнах.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Легко знайти у темряві

Дозволяє шкірі вашого малюка дихати

  • Із підсвічуванням у темряві

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

  • 6–18 міс.

Дозволяє дихати шкірі малюка

Дозволяє дихати шкірі малюка

Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.

Прийняття соски на 98%*

Прийняття соски на 98%*

Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти прийняли пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

Підсвічування в темряві

Підсвічування в темряві

За допомогою підсвічування ви можете швидко знайти пустушку, не вмикаючи світло

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

354

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

24/07/2024

Україна

Україна

Чудові пустушки.

Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.

Плюси

Якістю та ціною.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

27/04/2024

Україна

Україна

Наші рятувальниці

Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

27/04/2024

Україна

Україна

Дуже класна пустушка!

Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.

Плюси

Комфорт

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.

      2. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.