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Одна система – безліч варіантів
VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і змінюється разом із Вашою дитиною. Контейнери VIA ідеально підходять для зберігання і транспортування смачних, домашніх страв.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Одна система – безліч варіантів
VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і змінюється разом із Вашою дитиною. Контейнери VIA ідеально підходять для зберігання і транспортування смачних, домашніх страв.
Одна система – безліч варіантів
VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і змінюється разом із Вашою дитиною. Контейнери VIA ідеально підходять для зберігання і транспортування смачних, домашніх страв.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Одна система – безліч варіантів
VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і змінюється разом із Вашою дитиною. Контейнери VIA ідеально підходять для зберігання і транспортування смачних, домашніх страв.
Набір для дитячого харчування
Ціна магазину Philips
Усього:
Контейнери легко маркувати для відслідковування дат і вмісту
Для безпечного зберігання і транспортування
Ідеальне рішення для зберігання та транспортування
Міцні та захищені від протікання контейнери, які можна складати один в один, легко маркувати для холодильника чи морозильної камери. Використовуйте контейнери VIA, щоб зберігати домашні страви, закуски та їжу, яку можна їсти руками.
Зберігання їжі та годування з одного і того ж контейнера. Нагрівайте дитячу їжу за допомогою цифрового або електричного підігрівача пляшечок і дитячої їжі Philips Avent
Країна виготовлення
У комплекті:
Матеріал
Етапи розвитку