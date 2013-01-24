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    Philips Avent

    Набір для дитячого харчування

    SCF613/20
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Одна система – безліч варіантів Одна система – безліч варіантів Одна система – безліч варіантів
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      Philips Avent Набір для дитячого харчування

      SCF613/20
      Загальна оцінка / 5

      Одна система – безліч варіантів

      VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і змінюється разом із Вашою дитиною. Контейнери VIA ідеально підходять для зберігання і транспортування смачних, домашніх страв.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Набір для дитячого харчування

      Одна система – безліч варіантів

      VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і змінюється разом із Вашою дитиною. Контейнери VIA ідеально підходять для зберігання і транспортування смачних, домашніх страв.

      Одна система – безліч варіантів

      VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і змінюється разом із Вашою дитиною. Контейнери VIA ідеально підходять для зберігання і транспортування смачних, домашніх страв.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Набір для дитячого харчування

      Одна система – безліч варіантів

      VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і змінюється разом із Вашою дитиною. Контейнери VIA ідеально підходять для зберігання і транспортування смачних, домашніх страв.

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        Набір для дитячого харчування

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Одна система – безліч варіантів

        Система зберігання без BPA

        Легке впорядкування

        Легке впорядкування

        Контейнери легко маркувати для відслідковування дат і вмісту

        Поворотна система, що запобігає проливанню

        Поворотна система, що запобігає проливанню

        Для безпечного зберігання і транспортування

        Ідеальне рішення для дороги

        Ідеальне рішення для дороги

        Ідеальне рішення для зберігання та транспортування

        Ідеальне рішення для зберігання дитячої їжі

        Ідеальне рішення для зберігання дитячої їжі

        Міцні та захищені від протікання контейнери, які можна складати один в один, легко маркувати для холодильника чи морозильної камери. Використовуйте контейнери VIA, щоб зберігати домашні страви, закуски та їжу, яку можна їсти руками.

        Сумісність із іншими виробами Philips Avent

        Зберігання їжі та годування з одного і того ж контейнера. Нагрівайте дитячу їжу за допомогою цифрового або електричного підігрівача пляшечок і дитячої їжі Philips Avent

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Англія
          Так

        • У комплекті:

          Кришка до контейнера для зберігання молока
          20  шт.
          Контейнер для зберігання (240 мл)
          10  шт.
          Простерилізований контейнер (180 мл)
          10  шт.
          Ложка для годування
          2  шт.
          Книга рецептів
          1  шт.

        • Матеріал

          Без вмісту BPA*
          Так

        • Етапи розвитку

          Етапи
          • 0–6 місяців
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

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