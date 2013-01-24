Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Дитяча пляшечка Natural

SCF690/17
Avent
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза

    Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

    SCF690/17
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легко поєднувати з годуванням грудьми

    Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

    Легко поєднувати з годуванням грудьми

    Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all natural-baby-bottles

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Природне захоплення

      • 1 пляшечка
      • 125 мл
      • Соска для годування новонароджених
      • від 0 міс.
      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

      Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

      Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

      Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

      Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

      Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

      Ергономічна форма для максимального комфорту

      Ергономічна форма для максимального комфорту

      Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

      Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

      Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

      Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

      Ця пляшечка не містить BPA*

      Ця пляшечка не містить BPA*

      Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

      Мами довіряють із 1984 року

      З 1984 року Philips Avent створює та виготовляє вироби, які натхненні природою і розроблялися після обширних досліджень та клінічних тестувань.

      Сумісність із лінійкою Philips Avent

      Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками для годування Natural.

      У наявності різні розміри

      Пляшечка Philips Avent Natural доступна у 4 об’ємах: 60 мл, 125 мл, 260 мл та 330 мл. Усі пляшечки доступні в одинарних упаковках та упаковках по кілька штук.

      Технічні характеристики

      • Пляшечка

        Ємність
        125 мл
        Матеріал
        Без вмісту BPA*

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–12 місяців

      • Простота у користуванні

        Простота у користуванні
        • Легко збирати
        • Легко мити
        • Легко тримати
        • Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині

      • Функції

        Соска
        • Вдосконалена антиколькова система
        • Природне захоплення
        • Надзвичайно м’яка та гнучка соска
        • Унікальні зручні пелюстки
        Захоплення
        Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
        Простота у користуванні
        легко мити та збирати

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Без вмісту BPA*
        • Поліпропілен
        Соска
        • Без вмісту BPA*
        • Силікон

      • У комплекті:

        Дитяча пляшечка
        1  шт.

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись