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    Philips Avent

    Виделка та ложка для дітей від 12 міс.

    SCF712/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Перші ложка та виделка дитини Перші ложка та виделка дитини Перші ложка та виделка дитини
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      Philips Avent Виделка та ложка для дітей від 12 міс.

      SCF712/00
      Загальна оцінка / 5

      Перші ложка та виделка дитини

      Столовий набір Philips Avent – рішення для різних етапів розвитку дитини

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Виделка та ложка для дітей від 12 міс.

      Перші ложка та виделка дитини

      Столовий набір Philips Avent – рішення для різних етапів розвитку дитини

      Перші ложка та виделка дитини

      Столовий набір Philips Avent – рішення для різних етапів розвитку дитини

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Виделка та ложка для дітей від 12 міс.

      Перші ложка та виделка дитини

      Столовий набір Philips Avent – рішення для різних етапів розвитку дитини

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        Виделка та ложка для дітей від 12 міс.

        Ціна магазину Philips

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        Перші ложка та виделка дитини

        Столовий набір Avent для підростаючих дітей

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Глибока ложка та виделка

        Глибока ложка та виделка

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у Китаї
          Так

        • У комплекті:

          Дитяча виделка
          1
          Дитяча ложка
          1

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,041  кг
          Загальні розміри продукту без вкладень
          Ложка/виделка: 130 (Д) X 24 (Ш) X 15 (Г)  мм
          Розміри коробки F
          28 (Г) X 101 (Ш) X 213 (В)  мм
          Кількість коробок F у коробці A
          6

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