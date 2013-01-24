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    Philips Avent

    Столовий набір із дорожнім футляром, від 12 міс.

    SCF718/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі
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      Philips Avent Столовий набір із дорожнім футляром, від 12 міс.

      SCF718/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі

      Дорожній столовий набір Philips Avent SCF718/00 є чудовим рішенням для матерів у дорозі. У дорожній столовий набір входить виделка та ложка для дітей від 12 місяців, а також дорожній футляр, щоб підтримувати гігієну набору.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Столовий набір із дорожнім футляром, від 12 міс.

      Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі

      Дорожній столовий набір Philips Avent SCF718/00 є чудовим рішенням для матерів у дорозі. У дорожній столовий набір входить виделка та ложка для дітей від 12 місяців, а також дорожній футляр, щоб підтримувати гігієну набору.

      Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі

      Дорожній столовий набір Philips Avent SCF718/00 є чудовим рішенням для матерів у дорозі. У дорожній столовий набір входить виделка та ложка для дітей від 12 місяців, а також дорожній футляр, щоб підтримувати гігієну набору.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Столовий набір із дорожнім футляром, від 12 міс.

      Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі

      Дорожній столовий набір Philips Avent SCF718/00 є чудовим рішенням для матерів у дорозі. У дорожній столовий набір входить виделка та ложка для дітей від 12 місяців, а також дорожній футляр, щоб підтримувати гігієну набору.

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        Столовий набір із дорожнім футляром, від 12 міс.

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        Усього:

        Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі

        Столовий набір буде завжди чистим у дорозі

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Глибока ложка та виделка

        Глибока ложка та виделка

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Китай
          Так
          Етап
          від 12 місяців

        • У комплекті:

          Столовий набір для дітей від 12 міс.
          • 1 виделка
          • 1 ложка
          Футляр для столового набору
          1  шт.

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