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    Philips Avent

    Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

    SCF718/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Удобное кормление малыша вне дома Удобное кормление малыша вне дома Удобное кормление малыша вне дома
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      Philips Avent Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

      SCF718/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Удобное кормление малыша вне дома

      Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

      Удобное кормление малыша вне дома

      Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.

      Удобное кормление малыша вне дома

      Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

      Удобное кормление малыша вне дома

      Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.

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      Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

      Цена магазина Philips

      Итого:

      Удобное кормление малыша вне дома

      Гигиеничность и чистота столовых приборов даже в дороге

      Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

      Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

      Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

      Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

      Глубокая ложечка и вилка

      Глубокая ложечка и вилка

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китае
        Да
        Этап
        12 мес. +

      • В комплект входят:

        Набор столовых приборов 12 мес.+
        • Вилочка — 1 шт.
        • Ложечка — 1 шт.
        Футляр для столовых приборов
        1  шт.

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