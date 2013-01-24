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Philips Avent

Anti-colic з клапаном AirFree™

SCF813/14
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу* Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу* Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
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    Philips Avent Anti-colic з клапаном AirFree™

    SCF813/14
    Загальна оцінка / 5

    Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

    Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Anti-colic з клапаном AirFree™

    Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

    Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс. Переглянути усі переваги

    Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

    Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Anti-colic з клапаном AirFree™

    Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

    Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс. Переглянути усі переваги

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      Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

      Тримає молоко всередині, а повітря зовні

      • 1 пляшечка
      • 260 мл
      • Соска з повільним потоком
      • від 1 міс.
      Тримає молоко всередині, а повітря зовні, для легкого годування у вертикальному положенні

      Тримає молоко всередині, а повітря зовні, для легкого годування у вертикальному положенні

      Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому Ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для Вас і Вашого малюка.

      Соска залишається наповненою молоком, а не повітрям

      Соска залишається наповненою молоком, а не повітрям

      Наш унікальний клапан AirFree™ запобігає потраплянню повітря у соску, завдяки чому дитина ковтає менше повітря під час пиття. Це допомагає зменшити можливість виникнення таких типових проблем, пов’язаних із годуванням, як кольки, рефлюкс та газики.

      Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки та неспокій*

      Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки та неспокій*

      Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує ризик появи кольок та неспокою*. Як? Клапан у сосці запобігає утворенню вакууму під час пиття, не перешкоджаючи годуванню. Це допомагає зменшити кількість кольок, газиків та зригувань.

      Легко мити та збирати, оскільки клапан AirFree™ є цільною частиною

      Легко мити та збирати, оскільки клапан AirFree™ є цільною частиною

      Клапан AirFree™ підходить до будь-якої пляшечки Philips Avent Anti-colic та Classic+. Також виріб легко чистити завдяки широкому горлечку пляшечки – мити потрібно лише кілька частин.

      Просто користуватися

      Просто користуватися

      Для початку налийте у пляшечку молоко, встановіть клапан AirFree™ на обідок і закрутіть соску. Нахиліть пляшечку донизу, щоб наповнити соску, і почніть годувати дитину. Під час годування слідкуйте, щоб клапан AirFree™ був зверху. Соска залишатиметься наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні для легшого годування дитини у вертикальному положенні.

      Використовуйте пляшечку з клапаном AirFree™ чи без нього

      Використовуйте пляшечку з клапаном AirFree™ чи без нього

      Пляшечку Philips Avent Anti-colic можна використовувати з клапаном AirFree™ чи без нього. Клапан AirFree™ сумісний із нашими пляшечками Philips Avent Anti-colic та Classic+ ємністю 125 мл, 260 мл та 330 мл.

      Спеціальна форма соски забезпечує надійне захоплення

      Спеціальна форма соски забезпечує надійне захоплення

      Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для неперервного годування з комфортом.

      Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

      Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

      Із віком потреби дитини в рідині змінюються. Вибирайте соску з потоком рідини, який відповідає етапу розвитку дитини. Пляшечки Philips Avent Anti-colic та Classic+ можна використовувати з клапаном AirFree™ чи без нього, проте їх слід використовувати лише із сосками Philips Avent Anti-colic та Classic+.

      Поєднуйте і використовуйте з іншими виробами Philips Avent

      Поєднуйте і використовуйте з іншими виробами Philips Avent

      Ми розробили нашу лінійку антиколькових пляшечок, щоб можна було легко поєднувати і підбирати верхні та нижні частини. Це забезпечує легкий перехід від пляшечки до навчальної чашки, тренувальної чашки з меншою кількістю частин.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA
        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA

      • У комплекті:

        Дитяча пляшечка
        1  шт.
        Клапан AirFree™
        1  шт.

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Простота у користуванні

        Використання пляшечки
        • Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині
        • Легко збирати
        • Легко мити
        • Легко тримати

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–12 місяців

      • Функції

        Соска
        Легке захоплення, ребриста текстура запобігає злипанню соски, клінічно підтверджена антиколькова система*
        Простота у користуванні
        • Легко мити та збирати
        • Мало частин для легкого збирання
        Сумісність
        Повна сумісність із пляшечками Anti-colic та Classic+

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          Відгуки

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          • Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс.
          • Під час тестування в домашніх умовах 80% мам погодилися, що їхні діти мали менше проблем із годуванням; у тестуванні взяло участь 144 мами в США у 2017 р.
          • Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими вночі, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.
          • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.

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