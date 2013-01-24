Тримає молоко всередині, а повітря зовні, для легкого годування у вертикальному положенні

Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому Ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для Вас і Вашого малюка.