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Чутливість і точність
Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чутливість і точність
Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.
Чутливість і точність
Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чутливість і точність
Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.
Набір дитячих цифрових термометрів
Ціна магазину Philips
Усього:
Допомагає дитині звикнути до форми.
Термометр Philips Avent точно і зручно виміряє температуру тіла дитини орально, аксіально та ректально.
Забезпечує легкий перехід від соски до вимірювання температури.
Потужність
Технічні характеристики
Аксесуари
Технічні характеристики
Зручність
Зручність