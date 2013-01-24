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    Philips Avent

    Набір дитячих цифрових термометрів

    SCH540/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Чутливість і точність Чутливість і точність Чутливість і точність
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      Philips Avent Набір дитячих цифрових термометрів

      SCH540/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чутливість і точність

      Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Набір дитячих цифрових термометрів

      Чутливість і точність

      Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

      Чутливість і точність

      Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Набір дитячих цифрових термометрів

      Чутливість і точність

      Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

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        Набір дитячих цифрових термометрів

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чутливість і точність

        Поєднання цифрового термометра і термометра-пустушки

        Індикатор низького заряду батареї

        Індикатор низького заряду батареї

        У комплекті дихаюча пустушка Avent

        Допомагає дитині звикнути до форми.

        Вибір методу вимірювання температури, який підходить дитині

        Термометр Philips Avent точно і зручно виміряє температуру тіла дитини орально, аксіально та ректально.

        Спеціально розроблений термометр-соска

        Забезпечує легкий перехід від соски до вимірювання температури.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Час роботи від батареї
          &gt;100  годин(-и)
          Виготовлено у Китаї
          • Термометри
          • Так
          Етап
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців
          Тип батареї
          LR41
          Кількість батарей
          1 на термометр

        • Технічні характеристики

          Діапазон робочої температури
          32–42,9  °C

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          Так

        • Технічні характеристики

          Точність
          35-42 +/- 0,1  °C
          Тривалість вимірювання
          • 10 сек. ±3 сек. у воді (ванна)
          • 25 сек ±10 сек орально і ректально
          • 60 сек ±10 сек під пахвою

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Так
          Виготовлено в Англії
          • Пустушки
          • Так

        • Зручність

          Гнучкий кінець
          Так
          Підходить для немовлят
          Так
          Дисплей точного вимірювання
          Так
          Індикатор стану батареї
          Так

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