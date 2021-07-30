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    Philips Avent Natural Response

    Скляна дитяча пляшечка

    SCY933/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
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      Philips Avent Natural Response Скляна дитяча пляшечка

      SCY933/01
      Загальна оцінка / 5

      Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

      Соска Natural Response Nipple дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування. Зручно поєднувати разом із годуванням грудьми та годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Natural Response Скляна дитяча пляшечка

      Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

      Соска Natural Response Nipple дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування. Зручно поєднувати разом із годуванням грудьми та годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

      Соска Natural Response Nipple дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування. Зручно поєднувати разом із годуванням грудьми та годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Natural Response Скляна дитяча пляшечка

      Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

      Соска Natural Response Nipple дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування. Зручно поєднувати разом із годуванням грудьми та годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Natural Response

        Natural Response

        Скляна дитяча пляшечка

        - {discount-value}

        Усього:

        Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

        Соска, що імітує справжнє грудне вигодовування

        • 1 пляшечка
        • 240 мл
        • Соска, потік 3
        • від 1 міс.
        Подавання молока, коли дитина активно п’є

        Подавання молока, коли дитина активно п’є

        Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальною конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.Natural

        Природне закріплення із соскою у формі грудей

        Природне закріплення із соскою у формі грудей

        Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

        Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

        Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

        Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити кольки та відчуття дискомфорту.

        Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

        Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

        Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про розливання молока вдома чи в дорозі.

        Скло фармацевтичного класу, що забезпечує чистоту та термостійкість

        Скло фармацевтичного класу, що забезпечує чистоту та термостійкість

        Виготовлена з високоякісного боросилікатного скла, скляна пляшечка Philips Avent термостійка й витримує різкі перепади температур. Тому її безпечно зберігати в холодильнику, підігрівати та стерилізувати.

        Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

        Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

        Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

        Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

        Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

        Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.

        Виберіть правильний потік рідини для дитини

        Виберіть правильний потік рідини для дитини

        Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку рідини, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізували годування з пляшечки. Усі соски Natural Природний Потік виготовлені з м’якого силікону.

        Будьте терплячі, поки дитина звикне

        Будьте терплячі, поки дитина звикне

        Наші нові дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка на 240 мл (8 ун.)
          1  pcs

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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