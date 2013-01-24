Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000. Переглянути усі переваги
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000. Переглянути усі переваги
Замінні головки SH30 (3 шт. в упаковці) сумісні з бритвами Shaver Series 3000 (S3xxx), Series 1000 (S1xxx) та Star Wars SW3700.
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.
Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.
Бритвені головки
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