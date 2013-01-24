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Shaver series 3000

Бритвені головки

SH30/50
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Оновіть свою бритву Оновіть свою бритву Оновіть свою бритву
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    Shaver series 3000 Бритвені головки

    SH30/50
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000. Переглянути усі переваги

    Shaver series 3000 Бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000. Переглянути усі переваги

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000. Переглянути усі переваги

    Shaver series 3000 Бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000. Переглянути усі переваги

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      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза ComfortCut
      • Підходять для S3000 (S3xxx)
      • Підходять для S1000 (S1xxx)
      • Підходить для бритви Star Wars SW37xx
      Замінні головки для бритв Shaver Series 3000 та 1000

      Замінні головки для бритв Shaver Series 3000 та 1000

      Замінні головки SH30 (3 шт. в упаковці) сумісні з бритвами Shaver Series 3000 (S3xxx), Series 1000 (S1xxx) та Star Wars SW3700.

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

      Бритвені головки легко заміняти

      Бритвені головки легко заміняти

      1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        • Бритва Shaver Series 3000 (S3xxx)
        • Бритва Shaver Series 1000 (S1xxx)
        Бритвених головок в упаковці
        3

      • Чищення

        Використання
        Використовуйте розпилювач для очищення HQ110

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