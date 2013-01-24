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Shaver series 5000

Бритвені головки

SH50/50
Загальна оцінка / 5
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    Shaver series 5000 Бритвені головки

    SH50/50
    Загальна оцінка / 5

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch. Переглянути усі переваги

    Shaver series 5000 Бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch. Переглянути усі переваги

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch. Переглянути усі переваги

    Shaver series 5000 Бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch. Переглянути усі переваги

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      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза MultiPrecision
      • Підходить для S5000 (S5xxx)
      • Підходить для AquaTouch (S5xxx)
      • Підходить для S6000 (S6XXX)
      Замінні головки для бритв Shaver Series 5000 та 6000

      Замінні головки для бритв Shaver Series 5000 та 6000

      Замінні головки SH50 сумісні з бритвами Shaver Series 5000 (S5xxx), Shaver Series 6000 (S6xxx) та PowerTouch (PT8xx).

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

      Бритвені головки легко заміняти

      Бритвені головки легко заміняти

      1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксуючі кільця, повертаючи їх у напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки, перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксуючі кільця на місце та закріпіть їх, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

      Оновіть свою бритву

      Оновіть свою бритву

      Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

      Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

      Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

      Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наші леза MultiPrecision піднімають та зрізають усе волосся і щетину, що залишилися – усього лише кількома рухами.

      Система Super Lift & Cut Action піднімає волоски для комфортного ретельного гоління

      Система Super Lift & Cut Action піднімає волоски для комфортного ретельного гоління

      Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        • Бритва Shaver Series 5000 (S5xxx)
        • AquaTouch (S5xxx)
        • PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
        • AquaTouch (AT8xx, AT7xx)
        • Бритва Shaver Series 6000 (S6xxx)
        Бритвених головок в упаковці
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      • Чищення

        Використання
        Використовуйте розпилювач для очищення HQ110

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