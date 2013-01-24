Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch. Переглянути усі переваги
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch. Переглянути усі переваги
Замінні головки SH50 сумісні з бритвами Shaver Series 5000 (S5xxx), Shaver Series 6000 (S6xxx) та PowerTouch (PT8xx).
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксуючі кільця, повертаючи їх у напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки, перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксуючі кільця на місце та закріпіть їх, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.
Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.
Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
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