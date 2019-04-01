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Більше не доступний

Навушники

SHE3200CR/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Насичені низькі частоти, чіткий звук

Навушники SHE3200 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.

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Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Насичені низькі частоти, чіткий звук

  • 14,2-мм динаміки/відкритого типу

  • Навушники-вкладиші

14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.

Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.

Конструкція для підсилення і надійності

Конструкція для підсилення і надійності

М’яка, гнучка частина, яка з’єднує корпус та кабель, захищає кабельне з’єднання від пошкодження навіть у разі сильного згинання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Неплохие

Звучат отлично, но из ушей выпадают и уши от них болят,если слушать музыку без перерыва,хватает на часа 3,что не очень хорошо.И на шее плохо сидят если вставлен только один наушник в ухо.Но звучат очень круто.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3200WT Навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3200WT Навушники

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