КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Фотографія упаковки
  • Первинне зображення
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Фотографія упаковки
  • Первинне зображення

Більше не доступний

Навушники

SHE3200GN/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Екологічність
Екологічність
Пурпуровий
Пурпуровий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Чорний
Чорний

Насичені низькі частоти, чіткий звук

Навушники SHE3200 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.

Переглянути всі переваги

Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Насичені низькі частоти, чіткий звук

  • 14,2-мм динаміки/відкритого типу

  • Навушники-вкладиші

14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.

Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.

Неодимові магніти покращують низькі частоти

Неодимові магніти покращують низькі частоти

Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, що забезпечує виразніші низькі частоти та вищу загальну якість звуку.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Неплохие

Звучат отлично, но из ушей выпадают и уши от них болят,если слушать музыку без перерыва,хватает на часа 3,что не очень хорошо.И на шее плохо сидят если вставлен только один наушник в ухо.Но звучат очень круто.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3200WT Навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3200WT Навушники

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції