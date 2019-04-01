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SHE3200PP/00
Доступні варіанти
Насичені низькі частоти, чіткий звук
Навушники SHE3200 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.
14,2-мм динаміки/відкритого типу
Навушники-вкладиші
М’яка, гнучка частина, яка з’єднує корпус та кабель, захищає кабельне з’єднання від пошкодження навіть у разі сильного згинання.
Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, що забезпечує виразніші низькі частоти та вищу загальну якість звуку.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Kristina
01/04/2019
Україна
Неплохие
Звучат отлично, но из ушей выпадают и уши от них болят,если слушать музыку без перерыва,хватает на часа 3,что не очень хорошо.И на шее плохо сидят если вставлен только один наушник в ухо.Но звучат очень круто.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3200WT Навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3200WT Навушники