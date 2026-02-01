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SHP5400 Stereo Headphones

SHP5400/00

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Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

Рівень комфорту підвищено для тривалого використання

Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

Усе вухо накривається для покращення якості звуку

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

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