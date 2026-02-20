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Streamium WAC3500D Wireless Music Center

Більше не доступний

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Streamium WAC3500D Wireless Music Center

WAC3500D/12

Streamium WAC3500D Wireless Music Center

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Файл Readme з даними про оновлення мікропрограми - English (US)

  • версія: 1
  • PDF файл, 120.9 kB
  • 3 April 2008

Оновлення програмного забезпечення - English (US)

  • версія: Ver1.11
  • ZIP файл, 9.5 MB
  • 2 April 2008

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом - English (US)

  • PDF файл, 580.7 kB
  • 24 November 2023

Посібник користувача - English (US)

  • PDF файл, 2 MB
  • 27 November 2023