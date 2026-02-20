КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

Більше не доступний

Підтримка

Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

WACS7000/12

Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Програмне забезпечення та драйвери

Файл Readme з даними про оновлення мікропрограми - English (US)

  • версія: 1
  • PDF файл, 399.4 kB
  • 9 January 2007

Оновлення програмного забезпечення - English (US)

  • версія: Ver1.08
  • ZIP файл, 20.2 MB
  • 2 January 2007

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом - English (US)

  • PDF файл, 423.4 kB
  • 17 November 2023