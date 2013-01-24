Еспресо кавомашина Saeco шумить
Якщо еспресо кавомашина Saeco видає гучний або незвичний шум, читайте внизу, щоб дізнатися про можливі причини та рішення.
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Неправильно вставлено резервуар для води
- Важливо правильно вставляти резервуар для води в кавомашину. Якщо його вставити неправильно, він може втягувати повітря замість води.
* Для еспресо кавомашин із резервуаром для води спереду: вставляйте його повністю до задньої частини для належного встановлення.
* Для еспресо кавомашин із резервуаром для води вгорі: перевірте, чи під резервуаром для води немає бруду, частинок або кавових зерен.
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В апарат потрапило повітря
- Коли повітря потрапить в еспресо кавомашину Saeco, вона сильно шумітиме, і вода не подаватиметься з резервуара в апарат.
Щоб вирішити цю проблему, виконайте кроки внизу:
1. Вимкніть апарат.
2. Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води).
3. Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.
4. Увімкніть апарат знову. Коли апарат нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові кроки, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:
1. Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.
2. Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.
3. Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.
4. Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову.
5. Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Зауважте, якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше, ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.
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Група заварювання брудна і потребує змащування
- Під час приготування кави еспресо кавомашина Saeco трохи шумить. Це нормально. Однак, якщо апарат почне видавати незвичний шум, радимо почистити групу заварювання і змастити її.
Важливо споліскувати групу заварювання еспресо кавомашини Saeco щотижня.
Виконайте дії внизу або перегляньте наш навчальний відеоролик:
1. Вимкніть апарат і дочекайтеся його повного вимкнення і стишення шуму (це займає прибл. 15–20 секунд).
2. Відкрийте сервісні дверцята і вийміть групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.
3. Добре сполосніть групу заварювання теплою водою.
4. Змастіть блок заварювання (див. інструкції у поданому далі відео).
5. Дайте групі заварювання висохнути на повітрі і встановіть її назад на місце.
Якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.