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    Еспресо кавомашина Saeco шумить

    Якщо еспресо кавомашина Saeco видає гучний або незвичний шум, читайте внизу, щоб дізнатися про можливі причини та рішення.

    Неправильно вставлено резервуар для води

    Важливо правильно вставляти резервуар для води в кавомашину. Якщо його вставити неправильно, він може втягувати повітря замість води. 
    * Для еспресо кавомашин із резервуаром для води спереду: вставляйте його повністю до задньої частини для належного встановлення. 
    * Для еспресо кавомашин із резервуаром для води вгорі: перевірте, чи під резервуаром для води немає бруду, частинок або кавових зерен.
     

    В апарат потрапило повітря

    Коли повітря потрапить в еспресо кавомашину Saeco, вона сильно шумітиме, і вода не подаватиметься з резервуара в апарат. 
    Щоб вирішити цю проблему, виконайте кроки внизу: 
    1. Вимкніть апарат. 
    2. Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води). 
    3. Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.
    4. Увімкніть апарат знову. Коли апарат нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.

    Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові кроки, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:
    1. Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.
    2. Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.
    3. Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.
    4. Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову. 
    5. Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води. 

    Зауважте, якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше, ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.
     
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    Група заварювання брудна і потребує змащування

    Під час приготування кави еспресо кавомашина Saeco трохи шумить. Це нормально. Однак, якщо апарат почне видавати незвичний шум, радимо почистити групу заварювання і змастити її. 
    Важливо споліскувати групу заварювання еспресо кавомашини Saeco щотижня. 

    Виконайте дії внизу або перегляньте наш навчальний відеоролик: 
    1. Вимкніть апарат і дочекайтеся його повного вимкнення і стишення шуму (це займає прибл. 15–20 секунд).
    2. Відкрийте сервісні дверцята і вийміть групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.
    3. Добре сполосніть групу заварювання теплою водою.
    4. Змастіть блок заварювання (див. інструкції у поданому далі відео). 
    5. Дайте групі заварювання висохнути на повітрі і встановіть її назад на місце. 
    Якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.
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    Протікання (2)
    Молоко (1)

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