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Капельные кофеварки Philips

Daily Collection Кофемашина
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Daily Collection Кофемашина

Со стеклянным кувшином, С таймером, Черный и металлик

HD7459/20
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Капельная кофеварка Philips

Daily Collection

Кофеварка

 

Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.

 

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Philips — производитель кофемашин № 1 в Западной Европе

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Кофемашины Philips

 

Благодаря богатому опыту в области кофейного мастерства и 50-летним традициям компании Philips удалось создать кофемашины для истинных ценителей качественных и практичных вещей. Уникальная система приготовления кофе, которая присутствует во всех кофемашинах, обеспечивает насыщенный аромат эспрессо или заварного кофе. Возможность использования свежего молока позволяет приготовить капучино или латте макиато с вкуснейшей сливочной пеной в любое время и для любого случая.

 

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