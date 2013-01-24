Благодаря богатому опыту в области кофейного мастерства и 50-летним традициям компании Philips удалось создать кофемашины для истинных ценителей качественных и практичных вещей. Уникальная система приготовления кофе, которая присутствует во всех кофемашинах, обеспечивает насыщенный аромат эспрессо или заварного кофе. Возможность использования свежего молока позволяет приготовить капучино или латте макиато с вкуснейшей сливочной пеной в любое время и для любого случая.

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