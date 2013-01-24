Маючи 50 років досвіду роботи з кавою, кавоварки Philips створені для тих, хто цінує хороші речі з мінімальними зусиллями. Унікальна система приготування кави всіх кавоварок марки забезпечує найповніший смак та аромат еспрессо або фільтрованої кави. Налаштування молока дозволяють спінити свіже молоко – безпосередньо з холодильника – і приготувати густе капучіно або латте макіато залежно від настрою або моменту.

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