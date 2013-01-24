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Фільтр-кавоварки Philips

Daily Collection Кавоварка
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Daily Collection Кавоварка

Зі скляною ємністю, Із таймером, Чорна з металевим

HD7459/20
63
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Кавоварка Daily Collection

Daily Collection

Кавоварка 

 

Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки розумного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.

 

Додаткова інформація

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Philips – марка кавоварок № 1 у Західній Європі

Марка кавоварок №1 у Західній Європі

 

Philips – це марка кавоварок № 1 у Західній Європі згідно ринкового аналізу 2015 р., проведеного гігантами досліджень Euromonitor International, що знаходяться у Лондоні.

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Інформація про

Кавоварки Philips

 

Маючи 50 років досвіду роботи з кавою, кавоварки Philips створені для тих, хто цінує хороші речі з мінімальними зусиллями. Унікальна система приготування кави всіх кавоварок марки забезпечує найповніший смак та аромат еспрессо або фільтрованої кави. Налаштування молока дозволяють спінити свіже молоко – безпосередньо з холодильника – і приготувати густе капучіно або латте макіато залежно від настрою або моменту.

 

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