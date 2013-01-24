Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки розумного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.
Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки розумного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.
Philips – це марка кавоварок № 1 у Західній Європі згідно ринкового аналізу 2015 р., проведеного гігантами досліджень Euromonitor International, що знаходяться у Лондоні.
Маючи 50 років досвіду роботи з кавою, кавоварки Philips створені для тих, хто цінує хороші речі з мінімальними зусиллями. Унікальна система приготування кави всіх кавоварок марки забезпечує найповніший смак та аромат еспрессо або фільтрованої кави. Налаштування молока дозволяють спінити свіже молоко – безпосередньо з холодильника – і приготувати густе капучіно або латте макіато залежно від настрою або моменту.