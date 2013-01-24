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    Philips Avent

    Ложка для самостоятельного питания Avent 6 мес.+

    SCF722/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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      Philips Avent Ложка для самостоятельного питания Avent 6 мес.+

      SCF722/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips AVENT специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Ложка для самостоятельного питания Avent 6 мес.+

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips AVENT специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips AVENT специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Ложка для самостоятельного питания Avent 6 мес.+

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips AVENT специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.

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      Ложка для самостоятельного питания Avent 6 мес.+

      Цена магазина Philips

      Итого:

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Развивает навыки самостоятельного приема пищи

      Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

      Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

      Гибкая ручка и мягкие края ложки

      Регулируется под ручку малыша и подходит для разных этапов развития навыков приема пищи

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китае
        Да
        Этап
        6 месяцев +

      • В комплект входят:

        Ложка
        1  шт.

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