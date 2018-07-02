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Більше не доступний
Дитині легко тримати та вчитися самостійно їсти
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Цей відгук про SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Цей відгук про SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Перевірений покупець
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.