КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання

Більше не доступний

Philips AventРегульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

SCF722/00

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку вашої дитини, відповідно до її розвитку.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Допомагає дитині розвивати навички самостійного споживання їжі

Заохочення до їжі через цікаве пізнання

Перше самостійне споживання їжі

Ручка та кінець ложки з можливістю регулювання

Дитині легко тримати та вчитися самостійно їсти

Ідеальний варіант для маленьких ручок та самостійного споживання їжі

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Цей відгук про SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Цей відгук про SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Перевірений покупець

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 