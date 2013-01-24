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    Philips Avent

    Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

    SCF722/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання
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      Philips Avent Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

      SCF722/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.

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        Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Заохочення до їжі через цікаве пізнання

        Допомагає дитині розвивати навички самостійного споживання їжі

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Ручка та кінець ложки з можливістю регулювання

        Дитині легко тримати та вчитися самостійно їсти

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Китай
          Так
          Етап
          від 6 місяців

        • У комплекті:

          Ложка
          1  шт.

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