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Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.
Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.
Ціна магазину Philips
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