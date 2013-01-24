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Как Philips работает в условиях распространения коронавируса

 

Здоровье и безопасность потребителей и сотрудников Philips - главный приоритет для нашей компании. Чтобы обеспечить его, мы принимаем все необходимые меры в этот сложный период.

 

Мы постоянно следим за распоряжениями Международной Организации Здравоохранения и местных органов власти, и обновляем наши меры безопасности в соотвествии с ними.

 

Наш онлайн магазин рабоатает в обычном режиме. Мы делаем все возможное для предоставления вам того уровня сервиса, который вы ожидаете от нас в этих сложных условиях.

Доставка

 

На наших складах и у партнерских служб доставки принимаются дополнительные гигиенические меры для безопасной доставки вам. Мы постоянно следим за ситуацией и очень тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы быть уверенными, что все медицинские и гигиенические стандарты соблюдены.

 

Некоторые пункты выдачи товара могут быть закрыты, но доставка домой остается доступной. Для вашего удобства, сейчас мы предлагаем бесплатную доставку всех заказов до 30 апреля 2020 года.

Возврат

 

Услуга возврата товаров остается доступной и осуществляется с вашего адреса курьерской компанией Нова Пошта. Пожалуйста, ознакомтесь с информацией курьерской службы. Если у вас нет дома принтера для распечатки обозначенных товаров, Нова Пошта может предоставить  формы для заполнения, которые вам нужны.

 

Для покупок, которые были сделаны в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года, срок возврата продлен до 45 дней с даты осуществления покупки.

Поддержка потребителя

 

Эксперты нашей службы поддержки потребителей готовы помочь в решении любых вопросов. В то же время, график работы службы может быть изменен. Обратите внимание, что во время разговора вы можете услышать дополнительный фоновый шум. Он вызван тем, что наши эксперты работают из дома для сохранения их здоровья и безопасности.

Опция самостоятельного поиска доступна по ссылке 24/7. Вы также можете найти наши контакты на этой странице.

Сервис и ремонт

 

В соответствии с превентивными мерами, принятыми органами местной власти, многие наши сервисные и ремонтные центры временно закрыты или ограничивают время приема потребителей. В тех сервисных центрах, которые работают, приняты дополнительные гигиенические меры безопасности.

 

Наша сервисная сеть продолжает принимать заявки на ремонт товаров, внедряя дополнительные  гигиенические меры безопасности. В то же время, возврат вам вашего товара может занять немного больше времени, чем предполагалось, но мы будем делать все возможное, чтобы держать вас в курсе относительно вашего товара. 

Меры, которые мы принимаем, направлены на обеспечение здоровья и безопасности для всех. Это наш главный приоритет. Ми благодарим вас за понимание в этой беспрецедентной ситуации.

    Вопросы-Ответы

    Могу ли я по-прежнему сделать заказ на сайте Philips?
    Да, сайт Philips работает в обычном режиме. Вы можете продолжать делать покупки онлайн.

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    Да
    Нет
    Будет ли мой заказ доставлен вовремя?
    На время доставки могут повлиять меры безопасности. Ваш заказ будет доставлен настолько быстро, насколько это возможно. Мы будем информировать вас о каждом этапе доставки.

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    Да
    Нет
    Могу ли я по-прежнему забрать мой заказ из пункта выдачи товара?
    Ми рекомендуем вам выбирать доставку домой вместо посещения пункта видачи. Превентивные меры, которые принимает местная власть, включают закрытие всех субъектов розничной торговли (магазинов, ресторанов, баров, кафе) на непоределенный срок. Многие пункты видачи закрываются, поэтому мы не можем гарантировать, что тот пункт, выбранный во время оформления заказа, будет открыт в то время, когда вам нужно будет забрать заказ. Если вы все-таки выбрали пункт выдачи, который временно закрыт, ваш заказ будет отправлен на Нову Пошту, и именно с этой компанией вам необходимо будет договариваться по поводу доставки по вашему адресу.

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    Да
    Нет
    А если мне необходимо вернуть купленный товар?
    Мы продлили период возврата товаров до 45 дней от даты осуществления покупки для всех заказов, которые были оформлены до 30 апреля 2020 года. В этот период вы можете вернуть товар бесплатно. Возврат будет осуществлятся с вашего адреса курьерской компанией Нова Пошта.

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    Да
    Нет
    Безопасно ли получать посылки с товарами?

    Мы принимаем дополнительные меры безопасности на наших складах. Мы рекомендуем вам помыть руки после получения любой посылки.

     

    ВОЗ отмечает, что "вероятность инфицированного человека передать вирус на товар - низкая, и риск заражения вирусом COVID-19 при взаимодействии с товаром, который перемещали, транспортировали и поддавали влиянию внешней среды и температуры, также является низким".

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    Да
    Нет
    Может ли Philips по-прежнему отремонтировать мой товар?

    В некоторых странах сервисные центри временно закрыты или работают с ограничениями. Мы рекомендуем вам обратится в ваш местный сервисный центр (https://www.philips.ua/ru/c-w/support-home/service-center-locator) перед его посещением.

     

    Дополнительную информацию можна найти в разделе FAQ. Телефон и чат доступны по ссылке.

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    Нет

    Вопросы-Ответы

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