Здоровье и безопасность потребителей и сотрудников Philips - главный приоритет для нашей компании. Чтобы обеспечить его, мы принимаем все необходимые меры в этот сложный период.

Мы постоянно следим за распоряжениями Международной Организации Здравоохранения и местных органов власти, и обновляем наши меры безопасности в соотвествии с ними.

Наш онлайн магазин рабоатает в обычном режиме. Мы делаем все возможное для предоставления вам того уровня сервиса, который вы ожидаете от нас в этих сложных условиях.