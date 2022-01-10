Коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR) є міжнародним стандартом для визначення кількості повітря (м3), яке

очищувач повітря може очистити за певний період часу. Отже, що вищий коефіцієнт подачі чистого повітря, то швидше очищення.

Потік повітря визначає лише швидкість вітру, тому він лише повідомляє нам, скільки повітря виходить назовні. Потік повітря

не повідомляє нам, наскільки чистим є це повітря. Тому CADR є правильним критерієм під час вибору очищувача повітря.