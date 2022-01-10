Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ми всі хочемо, щоб наші помешкання були безпечними і чистими для наших сімей. Але повітря у вашому домі може бути в 2–5 разів бруднішим за повітря на вулиці.
Очищувачі повітря Philips мають систему багатоетапної фільтрації, яка захоплює до 99,97% шкідливих часточок – від пилу та алергенів до аерозолів і часточок PM2.5.
*З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
Перевірено на фільтрацію 99,97% наночасточок розміром 0,003 мікрона незалежним інститутом IUTA.
*Розміри часточок є орієнтовними для довідки. Деякі види часточок зі списку охоплюють ширший діапазон розмірів.
**Краплі та аерозолі, які ми вдихаємо у нижні дихальні шляхи, можуть переносити дрібніші частинки, наприклад пил або коронавірус.
***Фільтри HEPA згідно з американськими стандартами US DOESTD-3020-2015 .
Коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR) є міжнародним стандартом для визначення кількості повітря (м3), яке
очищувач повітря може очистити за певний період часу. Отже, що вищий коефіцієнт подачі чистого повітря, то швидше очищення.
Потік повітря визначає лише швидкість вітру, тому він лише повідомляє нам, скільки повітря виходить назовні. Потік повітря
не повідомляє нам, наскільки чистим є це повітря. Тому CADR є правильним критерієм під час вибору очищувача повітря.
AC2889/10 працює найкраще під час тестувань німецького фонду тестування якості товарів Stiwa, оскільки ми розробляємо й оптимізуємо свої вироби для високого значення CADR.
ВООЗ вважає контакти і краплі основними способами передачі Covid-19. Перенесення аерозолів може відбуватися в певних умовах, особливо в приміщеннях, переповнених місцях із неналежною вентиляцією, де інфіковані люди проводять багато часу з іншими (наприклад, у ресторанах).
Очищувач повітря у приміщенні виявляє і захоплює забруднюючі речовини в повітрі, зокрема аерозолі, які можуть містити віруси. Часточки потрапляють у волокна фільтра HEPA NanoProtect, а чисте повітря повертається назад у приміщення.
Аерозолі – тверді або рідкі часточки невеликого розміру (<5 мікронів), які залишаються в повітрі тривалий час і можуть переносити віруси.
Очищувачі повітря Philips забезпечують циркуляцію в приміщенні, яка притягує повітря через фільтри й захоплює віруси разом з іншими забруднюючими речовинами розміром 0,003 мікрона.
Віруси можуть поширюватися від рота або носа інфікованої людини всередині невеликих рідких часточок, коли вони кашляють, чхають, розмовляють або дихають. Ці часточки бувають різних розмірів від більших крапель до менших аерозолів.
Вірус втратить життєздатність, оскільки всередині фільтрів немає клітини-господаря.
Незалежне дослідження Університету Гете у Франкфурті, Німеччина показало, що використання портативних очищувачів повітря може допомогти знизити рівні аерозолів у класі. Ґрунтуючись на експериментальних висновках і подальшому теоретичному моделюванні, дослідники дійшли висновку, що очищувачі повітря є важливим додатковим заходом безпеки.
Документ про розуміння ролі часточок аерозолів в інфікуванні SARS-CoV-2 (Association for Aerosol Research, Dec. 2020)
WHO, Ventilation & COVID-19 (Nov. 2020)
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-10---ventilation-covid-19
Німецький фонд тестування якості товарів Stiftung Warentest перевірив, наскільки добре переможці Тестування очищувачів повітря (березень 2020 р.) Air Purifier Test March 2020 захоплюють аерозолі (січень 2021 р.)
99,97% алергенів, які переносяться повітрям, таких як пилок, пилові кліщі, спори цвілі та часточки шкіри домашніх тварин, що проходять крізь фільтр, фільтруються з повітря.
У 2020 році дослідження, проведене Мюнхенським центром охорони навколишнього середовища, спонсороване Philips, довело ефективність очищувачів повітря у видаленні пилових кліщів у домі.
Очищувач повітря
AC3055/50
Очищувач повітря
AC0820/10