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    наука і технології

    Переваги чистого повітря

    Дізнайтеся більше про очищення повітря у вашому домі
    มลพิษ
    Забруднення
    ไวรัส
    Віруси та аерозолі
    สารก่อภูมิแพ้
    Алергени
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    Забруднення

    Факти про якість повітря

     

    Ми всі хочемо, щоб наші помешкання були безпечними і чистими для наших сімей. Але повітря у вашому домі може бути в 2–5 разів бруднішим за повітря на вулиці.
    Факти про якість повітря

    Вплив забруднення повітря


    Забруднення повітря може певним чином впливати на ваше здоров’я. До найбільш поширених симптомів належать головний біль, запалення, закладеність носа, респіраторні захворювання, подразнення шкіри та біль у животі.

    Забруднюючі речовини

    Очищувачі повітря Philips очищають повітря від цих поширених забруднюючих речовин

    • Вірус та аерозолі

      Віруси та аерозолі

      Краплі, які ми вдихаємо, або аерозолі можуть переносити віруси, які спричиняють захворювання, наприклад звичайну простуду, грип або Covid-19.
      Піктограма пилку

      Пилок

      Люди, які мають алергічний риніт, мають алергію на пилок на вулиці, що знаходиться у траві, на деревах чи бур’янах.
      Часточки шкіри домашніх тварин

      Часточки шкіри домашніх тварин

      Алергени домашніх тварин можуть залишатися вдома місяцями і турбувати вас навіть за відсутності тварини вдома.
      Алергени пилових кліщів

      Алергени пилових кліщів

      Ці мікроскопічні істоти живуть у постільній білизні та м’яких меблях.
      Дрібні частинки

      Дрібні часточки

      Очищувачі повітря Philips мають систему багатоетапної фільтрації, яка захоплює до 99,97% шкідливих часточок – від пилу та алергенів до аерозолів і часточок PM2.5.
      Огляд забруднення

      Забруднення на вулиці

      Ряд забруднюючих речовин із вулиці може потрапити у ваші домівки й погіршити якість повітря.
    • Гази

      Гази

      Кухонні плити, обігрівачі, печі та відкритий вогонь можуть виділяти небезпечні гази в повітря.
      Бактерії

      Бактерії

      Повітря може переносити мікроорганізми, особливо в жарких або вологих регіонах.
      Дим і запах

      Дим і запах

      Дрібні часточки диму можуть переміщатися домом і залишатися шкідливими до 5 годин.
      Спори цвілі

      Спори цвілі

      Спори цвілі зазвичай знаходяться у ванній кімнаті, кухні або підвалі.
      Леткі органічні сполуки

      Леткі органічні сполуки

      Гази, які виділяються з побутових виробів, таких як очищувачі й дезінфікуючі засоби.
      Домашній пил

      Пил

      Прибирання, застеляння ліжка чи будь-який вид діяльності людини може перемістити пил назад у повітря.

      Очищувачі повітря Philips мають систему багатоетапної фільтрації, яка захоплює до 99,97% шкідливих часточок – від пилу та алергенів до аерозолів і часточок PM2.5.

       

      *З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.

      Фільтри Philips

      Усуває часточки нанорозміру
      Після проходження повітря крізь фільтр захоплюються мікроскопічні забруднюючі речовини.
      1 міліметр
      рядок
      1 мікрон у 1000 разів менший за 1 міліметр
      Сіль (зерна)
      Пилок

      Надзвичайно дрібна сіль

      60–100 мікрон

      Пилок

      15 мікрон

      Невидимий для людського ока

      Пил 10 мікрон
      Біоаерозолі 9 мікрон
      Дрібний пил 2,5 мікрона
      Бактерії 1,3 мікрона
      Респіраторні аерозолі

      Часточки, що потрапляють у верхні дихальні шляхи (PM10)

      < 10 мікрон

      Краплі, що потрапляють у нижні дихальні шляхи**

      5–10 мікрон

      Дрібні часточки (PM2.5)

      <2,5 мікрона

      Бактерії

      1–3 мікрона

      Аерозолі, які потрапляють у нижні дихальні шляхи**

      0,5–3 мікрона

      Стандартні фільтри HEPA*** до 0,3 мікрона

      Коронавірус
      Вірус Зіка
      Дим від пожежі

      Коронавірус

      0,1–0,5 мікрона

      Вірус Зіка

      0,045 мікрона

      Часточки диму свічки

      0,01 мікрона

      Очищувачі повітря Philips фільтрують до 0,003 мікрона

      фільтри Iuta

      Перевірено на фільтрацію 99,97% наночасточок розміром 0,003 мікрона незалежним інститутом IUTA.

       

      *Розміри часточок є орієнтовними для довідки. Деякі види часточок зі списку охоплюють ширший діапазон розмірів.

      **Краплі та аерозолі, які ми вдихаємо у нижні дихальні шляхи, можуть переносити дрібніші частинки, наприклад пил або коронавірус.

      ***Фільтри HEPA згідно з американськими стандартами US DOESTD-3020-2015 .

      CADR

      Що означає CADR для вашого дому

      Коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR) є міжнародним стандартом для визначення кількості повітря (м3), яке

      очищувач повітря може очистити за певний період часу. Отже, що вищий коефіцієнт подачі чистого повітря, то швидше очищення.

       

      Потік повітря визначає лише швидкість вітру, тому він лише повідомляє нам, скільки повітря виходить назовні. Потік повітря

      не повідомляє нам, наскільки чистим є це повітря. Тому CADR є правильним критерієм під час вибору очищувача повітря.
      З очищувачем повітря з CADR 500

      З очищувачем повітря з CADR 500

      З очищувачем повітря з CADR 100

      З очищувачем повітря з CADR 100

      Без очищувача

      Без очищувача

      Графічне зображення
      CADR

      Найкраще в тестуванні

      Найкращий очищувач повітря відповідно до Stiftung Warentest

       

      AC2889/10 працює найкраще під час тестувань німецького фонду тестування якості товарів Stiwa, оскільки ми розробляємо й оптимізуємо свої вироби для високого значення CADR.
      StiWa
      Нагорода за найкращі результати під час випробування від німецької споживчої організації StiWa. Присуджено моделі AC2889 в 2020 році за очищення і в 2021 році за видалення аерозолю.

      Covid-19 та інші віруси

      Очищувачі повітря можуть допомогти зменшити кількість забруднюючих речовин у повітрі, включаючи віруси, у вашому офісі або робочому середовищі

      Очищувачі повітря можуть допомогти зменшити кількість забруднюючих речовин у повітрі, включаючи віруси, у вашому офісі або робочому середовищі

      Перенесення аерозолів

      Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила, що COVID-19 також може передаватися через аерозолі.

       

      ВООЗ вважає контакти і краплі основними способами передачі Covid-19. Перенесення аерозолів може відбуватися в певних умовах, особливо в приміщеннях, переповнених місцях із неналежною вентиляцією, де інфіковані люди проводять багато часу з іншими (наприклад, у ресторанах).
      Логотип ВООЗ
      Головна роль ВООЗ полягає у спрямуванні міжнародної системи охорони здоров’я у межах ООН і допомозі партнерам у вирішенні питань здоров’я по всьому світу.
      Очищувачі повітря

      Як очищувачі повітря захоплюють віруси

       

      Очищувач повітря у приміщенні виявляє і захоплює забруднюючі речовини в повітрі, зокрема аерозолі, які можуть містити віруси. Часточки потрапляють у волокна фільтра HEPA NanoProtect, а чисте повітря повертається назад у приміщення.

      Що таке аерозолі?

       

      Аерозолі – тверді або рідкі часточки невеликого розміру (<5 мікронів), які залишаються в повітрі тривалий час і можуть переносити віруси.

      Як фільтри HEPA NanoProtect в очищувачах повітря Philips допомагають зменшити поширення вірусів?

       

      Очищувачі повітря Philips забезпечують циркуляцію в приміщенні, яка притягує повітря через фільтри й захоплює віруси разом з іншими забруднюючими речовинами розміром 0,003 мікрона.

      Як аерозолі пов’язані з передачею вірусів?

       

      Віруси можуть поширюватися від рота або носа інфікованої людини всередині невеликих рідких часточок, коли вони кашляють, чхають, розмовляють або дихають. Ці часточки бувають різних розмірів від більших крапель до менших аерозолів.

      Що відбувається з вірусом після потрапляння у фільтр?

       

      Вірус втратить життєздатність, оскільки всередині фільтрів немає клітини-господаря.
      Airmid
      Незалежна організація airmid healthgroup з акредитованою лабораторією вірусології. Протестовано на видалення 99,9% вірусів із використанням вірусу грипу H1N1.
      Airmid
      Незалежна організація airmid healthgroup з акредитованою лабораторією вірусології. Протестовано на видалення 99,9% вірусів із використанням вірусу грипу H1N1.
      Як очищувачі повітря Philips можуть допомогти вашому бізнесу

      Незалежне дослідження

      Наші очищувачі повітря незалежно протестовано в школах і вони показують ефективність усунення аерозолів

       

      Незалежне дослідження Університету Гете у Франкфурті, Німеччина показало, що використання портативних очищувачів повітря може допомогти знизити рівні аерозолів у класі. Ґрунтуючись на експериментальних висновках і подальшому теоретичному моделюванні, дослідники дійшли висновку, що очищувачі повітря є важливим додатковим заходом безпеки.

      COVID-19 та наукові статті про очищення повітря

      Тестування мобільних очищувачів повітря у класі: зниження ризику передачі повітрям SARS-CoV-2 (J. Curtis, M. Granzin, J. Schrod, Dec. 2020)
      aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/studie-zeigt-luftreiniger-beseitigen-90-prozent-der-aerosole-in-schulklassen/

      Документ про розуміння ролі часточок аерозолів в інфікуванні SARS-CoV-2 (Association for Aerosol Research, Dec. 2020)

      www.info.gaef.de/positionspapier

      WHO, Ventilation & COVID-19 (Nov. 2020)

      www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-10---ventilation-covid-19

      Німецький фонд тестування якості товарів Stiftung Warentest перевірив, наскільки добре переможці Тестування очищувачів повітря (березень 2020 р.) Air Purifier Test March 2020 захоплюють аерозолі (січень 2021 р.)

      www.test.de/Luftreiniger-im-Test-5579439-5699357/
      *Аерозоль – суміш повітря з твердими або рідкими часточками. Він маневрений, постійно змінюється і майже некерований.

      Алергени

      Як атакують алергени

      Завдання вашої імунної системи полягає в захисті вашого організму від шкідливих сторонніх організмів, таких як бактерії і віруси. Але коли вона помилково атакує речовини, які не повинна, виникає алергія.

      Найпоширеніші алергени, які переносяться повітрям

      Алергени: пилок

      Пилок

      Детальніше
      Пилові кліщі

      Пилові кліщі

      Детальніше
      Алергени: часточки шкіри домашніх тварин

      Часточки шкіри домашніх тварин

      Детальніше
      Алергени: цвіль

      Пліснява

      Детальніше
      Очищувачі повітря Philips

      Ефективність

      Очищувачі повітря Philips усувають 99,99%* алергенів

       

      99,97% алергенів, які переносяться повітрям, таких як пилок, пилові кліщі, спори цвілі та часточки шкіри домашніх тварин, що проходять крізь фільтр, фільтруються з повітря.
      ECARF
      Європейський центр дослідження проблем алергії
      Сертифіковано як антиалергенний пристрій. Очищувачі повітря Philips відповідають потребам алергіків.
      *З повітря, що проходить крізь фільтр, протестовано відповідно до методу тестування Austran OFI SOP 350.00.
      Очищувач повітря - відео
      Дослідження очищувачів повітря Philips

      Дослідження

      Випробувано в реальних помешканнях для ефективного зменшення алергенів, які переносяться повітрям, таких як пилові кліщі

       

      У 2020 році дослідження, проведене Мюнхенським центром охорони навколишнього середовища, спонсороване Philips, довело ефективність очищувачів повітря у видаленні пилових кліщів у домі.

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      Перевіряйте якість повітря у приміщенні та на вулиці

      Перевіряйте рівні пилку на вулиці

      Дає поради щодо покращення якості повітря

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