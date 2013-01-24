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Однорідна молочна пінка
Серія 2200
Ціна магазину Philips
EP2235/40
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Молочна система LatteGo
Серія 5000
Ціна магазину Philips
EP5334/10
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Вбудований молочник
Серія 5000
Ціна магазину Philips
EP5365/10
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Кількість напоїв
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Молочна система Lattego
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Капучино в один дотик
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Кава лате в один дотик
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Можливість миття системи спінення у посудомийці
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Фільтр води
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Складники:
· Кавові зерна
· Вода
· Молоко
· Какао-пудра
Кроки:
1. Заповніть водою відповідний резервуар машини
2. Додайте кавові зерна
3. Заповніть молочник молоком
4. Натисніть кнопку "Капучино" на машині
5. Прикрасьте напій какао-пудрою за бажанням
Насолоджуйтесь!
Складники:
· Кавові зерна
· Вода
· Кубики льоду
Кроки:
1. Заповніть водою відповідний резервуар машини
2. Додайте кавові зерна
3. Покладіть кубики льоду у склянку чи філіжанку
4. Натисніть кнопку "Американо" на машині
Насолоджуйтесь!