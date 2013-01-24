Інноваційна система обробки молока LatteGo прикрашає кавові напої ніжною та однорідною молочною пінкою, що легко налаштовується машиною та легко змивається з молочної системи. Завдяки фільтру AquaClean Ви можете насолоджуватись чистою водою без необхідності видалення накипу для 5000 філіжанок*.



*На підставі 8 заміни фільтрів, як зазначено в апараті. Фактична кількість чашок залежить від обраних сортів кави та методів очищення.

Інноваційна система обробки молока LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, що легко налаштовується машиною та легко змивається з молочника.

Інноваційна система обробки молока LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, що легко налаштовується машиною та легко змивається з молочника.