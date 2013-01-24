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    Серія 5000

    Розмаїття кавових напоїв, легко

    Нова автоматична кавомашина

      Philips 5000 LatteGo  

      LatteGo

      Нова автоматична кавомашина Philips 5000 LatteGo

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      Розмаїття кавових напоїв, виготовлених зі свіжомелених зерен

      Ніжна молочна пінка з молочником LatteGo - найшвидшою в очищенні системою*

      20,000 філіжанок кави з надійним керамічним жорнами

      До 5000 філіжанок** без видалення накипу завдяки фільтру AquaClean

      * Виходячи з тестування споживачів у Німеччині, порівнюючи автоматичні еспресо-кавомашими (Coffee + Milk), 2017 р.

       ** На підставі 8 заміни фільтрів, як зазначено в апараті. Фактична кількість чашок залежить від обраних сортів кави та методів очищення.  

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Розмаїття кавових напоїв, легко  

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      Серія 2200

      Однорідна молочна пінка

      Серія 2200

      Ціна магазину Philips
      EP2235/40
      Порівняти
      Серія 5000

      Молочна система LatteGo

      Серія 5000

      Ціна магазину Philips
      EP5334/10
      Порівняти
      Серія 5000

      Вбудований молочник

      Серія 5000

      Ціна магазину Philips
      EP5365/10
      Порівняти

      Кількість напоїв
      • 3
      • 6
      • 3

      Молочна система Lattego
      • Молочна система LatteGo
      • Молочна система Lattego
      • Класичний піноутворювач

      Капучино в один дотик
      • Так
      • Так
      • Ні

      Кава лате в один дотик
      • Так
      • Так
      • Ні

      Можливість миття системи спінення у посудомийці
      • Так
      • Ні
      • Ні

      Фільтр води
      • AquaClean
      • AquaClean
      • AquaClean
      Усі автоматичні кавомашини Philips

      Часті запитання

      Чи можу я використовувати соєве, мигдальне або будь-яке інше рослинне молоко для молочника?
      Ви можете використовувати будь-яке рослинне молоко для молочника, проте це не гарантує пінку такої самої консистенції як від тваринного молока. 
      Який максимальний об'єм контейнера LatteGo?
      Молочник має максимальну місткість 0,265 л. Це дозволяє заварювати 1 великий капучино або 2 середніх капучино чи 1 лате-мак'ято без необхідності доливання молока.
      Скільки філіжанок кави я можу зробити за допомогою молочника LatteGo?
      На контейнері є кілька іконок, які вказують тип напою та кількість філіжанок, наприклад: 1 капучино, 2 капучино, 1 лате-мак'ято.
      Чи можу я зберігати молочник LatteGo у холодильнику?
      Так, LatteGo можна зберігати в холодильнику. Накрийте молочник спеціальною кришкою для зберігання. Ви можете запустити швидку очистку молочника з меню машини, аби промити його перед зберіганням у холодильнику.

      Натхення на каву

      Капучино

      Cappuccino
      Дивитись рецепт

      Американо Айс

      Iced Americano
      Дивитись рецепт

      Капучино

       

      Складники:

      · Кавові зерна

      · Вода

      · Молоко

      · Какао-пудра

       


      Кроки:

      1. Заповніть водою відповідний резервуар машини

      2. Додайте кавові зерна

      3. Заповніть молочник молоком

      4. Натисніть кнопку "Капучино" на машині

      5. Прикрасьте напій какао-пудрою за бажанням
      Насолоджуйтесь!

      Американо Айс

       

      Складники:

      · Кавові зерна

      · Вода

      · Кубики льоду

       

      Кроки:

      1. Заповніть водою відповідний резервуар машини

      2. Додайте кавові зерна

      3. Покладіть кубики льоду у склянку чи філіжанку

      4. Натисніть кнопку "Американо" на машині

      Насолоджуйтесь!

      Натхення на каву

      Капучино

      Cappuccino
      Дивитись рецепт

      Складники:

      · Кавові зерна

      · Вода

      · Молоко 

      · Какао-пудра

       

       

      Кроки:

      1. Заповніть водою відповідний резервуар машини

      2. Додайте кавові зерна

      3. Заповніть молочник молоком

      4. Натисніть кнопку "Капучино" на машині

      5. Прикрасьте напій какао-пудрою за бажанням

      Насалоджуйтесь!

      Американо Айс

      Iced Americano
      Дивитись рецепт

      Складники:

      · Кавові зерна

      · Вода

      · Кубики льоду

       

       

      Кроки:

      1. Заповніть водою відповідний резервуар машини

      2. Додайте кавові зерна

      3. Покладіть кубики льоду у склянку чи філіжанку

      4. Натисніть кнопку "Американо" на машині

      Насолоджуйтесь!

      Легко

      Бажаєте еспрессо чи каву з ніжною молочною пінкою?  Із цією повністю автоматичною еспрессо-кавомашиною Ви зможете насолодждуватись будь-яким напоєм одним натисненням кнопки.

      Швидко

      Інноваційна система обробки молока LatteGo прикрашає кавові напої ніжною та однорідною молочною пінкою, що легко налаштовується машиною та легко змивається з молочної системи. Завдяки фільтру AquaClean Ви можете насолоджуватись чистою водою без необхідності видалення накипу для 5000 філіжанок*.

       

      *На підставі 8 заміни фільтрів, як зазначено в апараті. Фактична кількість чашок залежить від обраних сортів кави та методів очищення.

      Інноваційна система обробки молока LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, що легко налаштовується машиною та легко змивається з молочника.
      Інноваційна система обробки молока LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, що легко налаштовується машиною та легко змивається з молочника.
      Інноваційна система обробки молока LatteGo прикрашає молочні кавові напої ніжною однорідною пінкою, що легко налаштовується машиною та легко змивається з молочника.

      Свіжозварена кава

      Жорна наших кавомолок вироблені із 100% кераміки, сроку служби яких вистачить аж до 20 000 філіжанок свіжої та ароматної кави. Робіть каву ідеальної температури завдяки нашому Quick Heat Boiler.
      LatteGo

      Придбайте свою власну кавомашину Philips 5000 LatteGo

      Додатковий рік гарантії при реєстрації кавомашини

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