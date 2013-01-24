Із часом на відпарювачах для одягу може накопичуватися накип. Що жорсткіша вода у Вашому регіоні, то швидше з’являється накип, який твердне, якщо його не видаляти. Регулярне видалення накипу запобігає виникненню таких проблем, як поява білих/коричневих плям на одязі, коричневої води та протікання. Регулярне чищення відпарювача для одягу забезпечує оптимальну подачу пари і подовжує термін експлуатації відпарювачів для одягу.