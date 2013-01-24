Знайти назву відпарювача для одягу дуже легко. Просто гляньте на коробку виробу. На ній написано: StyleTouch Pure, EasyTouch Plus, Steam & Go тощо.
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Знайти назву відпарювача для одягу дуже легко. Просто гляньте на коробку виробу. На ній написано: StyleTouch Pure, EasyTouch Plus, Steam & Go тощо.
Рекомендується використовувати демінералізовану воду для всіх відпарювачів для одягу Philips: це запобігає утворенню накипу у пристрої.
У жодному разі не використовуйте воду для прасування або парфумовану воду у відпарювачі для одягу Philips, оскільки відпарювач може забруднитися і поламатися.
Якщо Ви не знаєте, якого способу видалення накипу слід дотримуватися, відповідні інструкції можна знайти в посібнику користувача. Пам’ятайте, що не всі відпарювачі для одягу мають функцію видалення накипу.
Якщо у Вас більше немає посібника користувача, знайдіть номер моделі пристрою на відпарювачі (він має виглядати так: GCXXX). Знаючи цей номер, Ви можете знайти всю інформацію про виріб на веб-сайті Philips. Якщо Ви маєте запитання, зверніться доЦентру обслуговування клієнтів Philips
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