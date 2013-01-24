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      Як почистити відпарювачі для одягу Philips

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      Назву виробу можна знайти на коробці відпарювача для одягу

       

      Знайти назву відпарювача для одягу дуже легко. Просто гляньте на коробку виробу. На ній написано: StyleTouch Pure, EasyTouch Plus, Steam & Go тощо.

      Чому потрібно видаляти накип із відпарювача для одягу?

      Із часом на відпарювачах для одягу може накопичуватися накип. Що жорсткіша вода у Вашому регіоні, то швидше з’являється накип, який твердне, якщо його не видаляти. Регулярне видалення накипу запобігає виникненню таких проблем, як поява білих/коричневих плям на одязі, коричневої води та протікання. Регулярне чищення відпарювача для одягу забезпечує оптимальну подачу пари і подовжує термін експлуатації відпарювачів для одягу.

      Як чистити відпарювачі для одягу

      Функція AUTO DE-CALC

      ProTouch (GC610, GC612) | ProTouch 2-в-1 (GC617, GC618)

      Відпарювач для одягу автоматично видаляє накип завдяки інноваційній технології PureSteam, тому не потрібно нічого робити чи вживати заходів. Просто працюйте і відпарюйте, використовуючи звичайну воду з-під крана.

      Подивіться, як чистити відпарювач для одягу

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      Функція Quick Calc Release

      StyleTouch Pure (GC440, GC442)

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції

      У разі регулярного використання відпарювач для одягу потрібно чистити від накипу приблизно раз на місяць і частіше, якщо вода у Вашому регіоні дуже жорстка.

       

      1. Від’єднайте пристрій від мережі та дайте йому охолонути принаймні 1 годину. 
      2. Зніміть кришку з позначкою "De-Calc".
      3. Тримайте пристрій над раковиною, зніміть гумову пробку і легко потрусіть для видалення води та накипу.
      4. Встановіть пробку та кришку назад на місце.

        Важлива інформація. Не наливайте у відпарювач для одягу парфумів, оцту, речовин для видалення накипу або інших хімічних речовин.

      Подивіться, як чистити відпарювач для одягу

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      Функція Basic Rinse 

      DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506)

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      1. Від’єднайте пристрій від мережі та дайте йому охолонути принаймні 1 годину. 
      2. Коли пристрій охолоне, розберіть стійку, від’єднайте шланг подачі пари і вийміть резервуар для води.
      3. Вилийте воду з основного блока у раковину і легко потрусіть. 
      4. Наповніть резервуар для води і встановіть його на місце. Зачекайте 10 секунд. Струсіть. Спорожніть. Повторіть кілька разів. 

      Подивіться, як чистити відпарювач для одягу

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      Функція легкого видалення накипу споліскуванням 

      ClearTouch (GC532, GC 534, GC536) | ClearTouch Air (GC560, GC562, GC565, GC568) | ClearTouch Essence (GC535, GC537) | EasyTouch (GC499, GC500, GC507, GC508, GC509) | EasyTouch Plus (GC513, GC514, GC517, GC518, GC523, GC524, GC527 )

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      1. Від’єднайте пристрій від мережі та дайте йому охолонути принаймні 1 годину. 
      2. Слідкуйте, щоб рівень води був вище позначки MIN. Тримайте відпарювач над ємністю або стоком. 
      3. Поверніть регулятор DE-CALC проти годинникової стрілки, щоб зняти його. Дайте воді та накипу витекти. 
      4. Після спорожнення встановіть регулятор DE-CALC назад на місце і поверніть за годинниковою стрілкою для фіксації. 

      Подивіться, як чистити відпарювач для одягу

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      Функція AUTO CLEAN 

      CompactTouch (GC410, GC420, GC430)

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції

      У разі регулярного використання відпарювач для одягу слід чистити від накипу кожні 2 тижні.

       

      1. Наповніть резервуар для води і під’єднайте відпарювач для одягу біля раковини.
      2. Спрямуйте головку відпарювача в раковину. Натисніть та утримуйте кнопку AUTO CLEAN протягом 2 секунд.
      3. Зачекайте 2 хвилини, поки відпарювач не вимкнеться і не згасне індикатор AUTO CLEAN.

      Подивіться, як чистити відпарювач для одягу

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      Часті запитання про відпарювачі для одягу Philips

      Яку воду слід використовувати для запобігання накопиченню вапняку у відпарювачі для одягу: демінералізовану воду чи воду для прасування?

      Рекомендується використовувати демінералізовану воду для всіх відпарювачів для одягу Philips: це запобігає утворенню накипу у пристрої.
       

      У жодному разі не використовуйте воду для прасування або парфумовану воду у відпарювачі для одягу Philips, оскільки відпарювач може забруднитися і поламатися.
      Я точно не знаю, яка в мене модель відпарювача для одягу і якого способу видалення накипу потрібно дотримуватися

      Якщо Ви не знаєте, якого способу видалення накипу слід дотримуватися, відповідні інструкції можна знайти в посібнику користувача. Пам’ятайте, що не всі відпарювачі для одягу мають функцію видалення накипу.

      Якщо у Вас більше немає посібника користувача, знайдіть номер моделі пристрою на відпарювачі (він має виглядати так: GCXXX). Знаючи цей номер, Ви можете знайти всю інформацію про виріб на веб-сайті Philips. Якщо Ви маєте запитання, зверніться доЦентру обслуговування клієнтів Philips

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