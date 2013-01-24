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    Серія Performance

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      Той,
      що має все

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      Той, що потрібно взяти додому


      Вибрати новий телевізор тепер стало справді легко. Лінійка Performance пропонує популярні технології, зокрема 4K UHD, всеохоплююче підсвічування Ambilight, Android TV, Google Помічника, Dolby Vision та Dolby Atmos.
      Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android Smart TV серії Performance – PUS8505

      Новий телевізор 58" серії Performance

       

      • 4K LED-телевізор. Яскраве зображення HDR. Плавні динамічні сцени.
      • Процесор Philips P5. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.
      • Ambilight - дозвольте емоціям вийти за межі екрана. 
      • Android TV - будь-який контент за Вашим бажанням  
      • Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

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      Серія Philips Performance за 45 секунд

      Світлодіодні телевізори Philips 4K UHD Android TV серії Performance за 45 секунд
      Телевізор Philips серії Performance із Ambilight

      Телевізор, що виходить за межі екрана


      Підсвічування Ambilight наповнює кімнату захоплюючим світлом, що відповідає дії на екрані. Скористашись підсвічуванням один раз, Ви будете дивуватись, як дивились телевізор без нього.
      Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD серії Performance з Ambilight
      Телевізор Philips 4K UHD серії Performance з P5 Picture Engine

      Телевізор, що ідеальний до останнього пікселя


      Будьте готові до надчіткого досконалого зображення без мерехтіння, навіть під час потокової передачі. Це стає можливим безпосередньо завдяки найкращому у світі процесору для обробки зображення P5*.
      Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD
      Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD серії Performance з P5 Picture Engine
      Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance

      Телевізор, що має усі смарт-функції


      Android TV забезпечує зручну навігацію, доступ до контенту та ігор, і голосове керування через Google Помічника або Amazon Alexa.
      Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance
      Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance із Google Помічником – Окей, Google
      Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance працює з Amazon Alexa
      Телевізор Philips серії Performance із Dolby Vision

      Телевізор, що має все для кіно


      Технології Dolby Vision та Dolby Atmos - це технології, що використовуються кінематографістами для захопливої якості зображення та 3D-звуку. Як можна пропустити їх?
      Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance із Dolby Vision та Dolby Atmos
      Телевізор Philips Smart TV серії Performance із Play-Fi

      Телевізор, що завжди готовий до підключення


      Завдяки підтримці технології Play-Fi підсилити звучання неймовірно просто. Додайте саундбар або домашню мульти-кімнатну акустичну систему – й керуйте ними зі смартфону. Жодних кабелів, жодної метушні чи обмежень!
      Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance із підключенням Play-Fi
      Дізнатися більше про Play-Fi
      Телевізор Philips серії Performance із поворотною підставкою

      Телевізор, що прекрасний увімкненим чи вимкненим


      Вишуканий європейський дизайн. Високоякісні матеріали. Тонка металічна рамка та підставка, з можливістю повороту. І достатньо місця для саундбара.*
      Телевізор Philips 4K UHD Android Smart TV серії Performance із поворотною підставкою

      Виберіть свій розмір – від звичайного до великого.

      43-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
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      50-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
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      58-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
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      65-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
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      70-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
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      75-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
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      *Поворотна підставка доступна лише в діагоналях менше 60 дюймів.

      *Телевізори Philips були відзначені незалежними експертами за виняткову якість зображення та дизайн. Для довідки див. наші нагороди на цій сторінці.
      *Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній.


      Звук нового рівня?       Нам є що вам запропонувати.

      Світлодіодний телевізор Philips 9435 4K UHD Android TV – звук від Bowers&Wilkins
      LED 4K UHD-телевізор із Android TV серії 9435
      Звук від Bowers & Wilkins
      Докладніше про серію 9435
      Саундбар Philips B8505 серії Performance

      Саундбар B8505 серії Performance

      Ідеальне поєднання
      Збагатіть звучання телевізора

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