Святкування разом близькими – чи не найкращий подарунок, який можна зробити один одному. Тепер, коли з’явився новий член сім’ї, настав час започаткувати нові традиції святкування разом з малюком. І що може бути кращим, ніж індивідуальна прикраса для малечі, яка сяятиме на ялинці багато років? Читайте далі, щоб дізнатися про інші творчі і, разом з тим, безпечні способи святкування Нового року з маленькою дитиною!