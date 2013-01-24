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Унікальні ідеї для першого Різдва вашої дитини
Святкування разом близькими – чи не найкращий подарунок, який можна зробити один одному. Тепер, коли з’явився новий член сім’ї, настав час започаткувати нові традиції святкування разом з малюком. І що може бути кращим, ніж індивідуальна прикраса для малечі, яка сяятиме на ялинці багато років? Читайте далі, щоб дізнатися про інші творчі і, разом з тим, безпечні способи святкування Нового року з маленькою дитиною!
Вибрати перший новорічний подарунок для малюка може бути складно, оскільки він може бути ще надто малим, щоб запам’ятати це новорічне свято. Тому вибір правильного подарунка зробить цей момент особливим. Ось декілька ідей подарунків, допоможуть зробити цей Новий рік незабутнім.
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