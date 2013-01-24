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    Головна ›› Святкування Нового року з малюком 
    Головна ›› Святкування Нового року з малюком

    Зміст

     

    Унікальні ідеї для першого Різдва вашої дитини

    1. Що купити дитині на перше Різдво?
    2. Прикрашання першої ялинки дитини – поради щодо безпеки дитини

    Ідеї святкування Нового року разом з малюком

     

    Святкування разом близькими –  чи не найкращий подарунок, який можна зробити один одному. Тепер, коли з’явився новий член сім’ї, настав час започаткувати нові традиції святкування разом з малюком. І що може бути кращим, ніж індивідуальна прикраса для малечі, яка сяятиме на ялинці багато років? Читайте далі, щоб дізнатися про інші творчі і, разом з тим, безпечні способи святкування Нового року з маленькою дитиною!
    Унікальні ідеї для першого Різдва вашої дитини

    Що купити дитині?

     

    Вибрати перший новорічний подарунок для малюка може бути складно, оскільки він може бути ще надто малим, щоб запам’ятати це новорічне свято. Тому вибір правильного подарунка зробить цей момент особливим. Ось декілька ідей подарунків, допоможуть зробити цей Новий рік незабутнім.

     

    • Персоналізована різдвяна прикраса. Прикрашання ялинки – невід’ємна частина свята, особливо, коли вона декорована унікальними та змістовними ялинковими іграшками. Наприклад, персоналізованою прикрасою з ім’ям дитини та роком першого новорічного святкування. Ви ще багато років будете використовувати таку прикрасу, згадуючи про цей особливий момент. І хто знає, можливо, коли ваша дитина виросте, вона продовжить традицію і прикрашатиме цією іграшкою вже власну ялинку!

     

    • Святковий одяг. Вибір гарного святкового одягу для дитини і його фото в цьому одязі – чудовий спосіб запам’ятати ці чарівні новорічні моменти. Мінісніжинка або маленький Санта точно принесуть радість кожному. Фотографію можна буде помістити в рамку і поставити на видному місці, щоб якнайкраще запам’ятати цей особливий день.

     

    • Корисні ласощі. Чудовий спосіб здивувати старшу дитину на Різдво – приготувати корисні різдвяні ласощі для неї. Як щодо нарізання ківі або винограду у вигляді ялинки? Можна зробити сніговиків, нарізавши банан кружечками. Додайте шапку та шарф із замороженої малини, і ваш сніговик готовий! Коли малюк трохи підросте, ви навіть зможете готувати ласощі
      разом. 
     
    • Малюкам старшим 6 місяців ви можете запропонувати смачний і корисний сніданок. Для цього ми рекомендуємо використовувати пароварку-блендер від Philips Avent, що допомагає приготувати різноманітні страви для кожного етапу введення прикорму. Потрібно лише помити і нарізати фрукти, покласти їх у пристрій для приготування дитячої їжі разом із 20 г йогурту і готувати на пару 10 хвилин. Смачно!
    Що купити дитині на перше Різдво?

    Поради щодо безпеки 

     
    Незалежно від того, чи у вас немовля чи трошки старша дитина, завжди важливо захищати ялинку від дітей. Читайте нижче список заходів для захисту ялинки від дітей.
     
    1. Прикрасьте лише верхню частину ялинки. Діти люблять досліджувати світ, особливо коли перед ними численні яскраві
      кольорові ялинкові іграшки. Оскільки неможливо весь час стежити за ялинкою та дитиною, прикрасьте лише ті частини ялинки, до яких малюк не зможе дотягнутись. Таким чином ваша дитина не розіб’є жодної новорічної кульки.
    2. Уникайте скляних прикрас. Незважаючи на те, що скляні кульки виглядають прекрасно, вони можуть бути досить небезпечними, якщо дитина вирішить ними погратися. Тому важливо знайти менш небезпечні новорічні прикраси, щоб допитливий малюк не травмувався. Для цього повісьте на ялинку власноруч виготовлені паперові гірлянди, які не менш чарівні, ніж звичайні.
    3. Декорування будинку. Можливо проявити креативність і замість ялинки в  цьому році просто прикрасити будинок? Зрештою, ми самі творці новорічного настрою, чи не так? Аудіо або відеоняня.  Скоріше за все ваш малюк не зустріне Новий рік разом з вами, а втомившись від нових вражень вляжеться спати раніше. Щоб ви могли продовжити святкування і не хвилюватися за малюка, вам стануть в нагоді аудіо або відеоняня від Philips Avent.
    Прикрашання ялинки, поради щодо безпеки дитини
    Сввяткування першого Нового року вашої дитини – це захоплюючий момент, який варто запам’ятати на роки. Незалежно від того, чи буде це у вигляді фотографії чи персоналізованої прикраси, варіантів безліч. Отже, приготуйте список ідей, безпечних для дитини, і... щасливого Нового року!

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