Локони середньої довжини – ідеальна основа для святкової зачіски.

Розпущене волосся з косою-водоспадом

Щоб зробити романтичну зачіску, спробуйте косу-водоспад. Потренуйтеся плести її заздалегідь, оскільки заплести таку косу може бути складно, якщо ви ніколи цього не робили. Коса виглядає вражаюче на прямому волоссі, але для ще наряднішого вигляду волосся потрібно накрутити перед заплітанням коси, наприклад за допомогою автостайлера MoistureProcect від Philips.

Почніть із простої коси на 3 пасма на передній лівій частині голови. Зробивши кілька кроків, залиште нижнє пасмо і підберіть нове пасмо волосся справа біля нього. Перекиньте його на середнє пасмо. Ось і водоспад. Продовжуйте повторювати ці кроки і рухайтеся до задньої правої частини голови. Заплетіть просту косу ще на 3–4 стібки, перш ніж зафіксувати її під волоссям. І насолоджуйтеся казковою зачіскою.

