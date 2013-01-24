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7 святкових різдвяних зачісок для волосся будь-якої довжини
У цей святковий період хочеться виглядати особливо привабливо. Шукаєте натхнення? Перегляньте варіанти святкових зачісок, завдяки яким ви точно будете в центрі уваги. Для короткого волосся, для довгого волосся, з використанням аксесуарів – ми з радістю поділимося ідеями з вами.
Не будемо казати, що створити ідеальну святкову укладку просто. Але правильні інструменти можуть значно полегшити цей процес і допоможуть уникнути зайвого стресу в цей магічний період року. Ось що має бути на вашому косметичному столику:
Вам здається, що через коротке волосся не можна розраховувати на святкову зачіску? Зовсім навпаки. З коротким волоссям ви також можете зробити вражаючі укладки.
Короткі локони
Спочатку слід накрутити локони, а далі просто зберіть
декілька пасм волосся на потилиці і закріпіть невидимкою. Волосся має триматися вільно, щоб укладка виглядала грайливо. Нанесіть трохи лаку для волосся, щоб зачіска
протрималася усю ніч.
Легкий безлад
Ваше волосся розпушується, електризується і неакуратно стирчить навіть після миття голови? Однією з причин розпушування волосся є його висока пористість. Щоб запобігти розпушуванню після нанесення шампуню або бальзаму волосся потрібно промити холодною водою, уникати надмірного витирання мокрого волосся рушником і розчісувати гребінцем з широкими зубцями. Перед розчісуванням на волосся слід нанести спеціальний засіб на основі силікону, завдяки якому укладене в зачіску волосся залишиться гладеньким. Впоратися з розпушуванням волосся допоможе фен, у якому передбачені функції сушіння холодним повітрям та іонізації, наприклад фен Philips серії 5000. Як це працює? Фен з іонізацією направляє негативно заряджені іони на волосся, що призводить до розгладження його лусочок. В процесі сушіння надайте вашій короткій зачісці бажаної форми. Після сушіння волосся стане гладеньким і блискучим і залишатиметься таким протягом тривалого часу.
Локони середньої довжини – ідеальна основа для святкової зачіски.
Розпущене волосся з косою-водоспадом
Щоб зробити романтичну зачіску, спробуйте косу-водоспад. Потренуйтеся плести її заздалегідь, оскільки заплести таку косу може бути складно, якщо ви ніколи цього не робили. Коса виглядає вражаюче на прямому волоссі, але для ще наряднішого вигляду волосся потрібно накрутити перед заплітанням коси, наприклад за допомогою автостайлера MoistureProcect від Philips.
Почніть із простої коси на 3 пасма на передній лівій частині голови. Зробивши кілька кроків, залиште нижнє пасмо і підберіть нове пасмо волосся справа біля нього. Перекиньте його на середнє пасмо. Ось і водоспад. Продовжуйте повторювати ці кроки і рухайтеся до задньої правої частини голови. Заплетіть просту косу ще на 3–4 стібки, перш ніж зафіксувати її під волоссям. І насолоджуйтеся казковою зачіскою.
Скручена коса
Хочете створити класичний святковий образ? Ця елегантна зачіска стане завершальним штрихом. Розчешіть і розпряміть волосся. Зачешіть його назад і візьміть два великі пасма волосся з лівої та правої частини голови. Ця коса досить проста: просто робіть вузли з пасм волосся, захоплюючи нові пасма, коли рухаєтесь вниз. Коли ви досягнете нижньої частини шиї, візьміть гумку для волосся і закріпіть косу. Підберіть гумку і залишки волосся під косу і закріпіть шпилькою. Тепер ви готові до святкової вечірки!
Від хвилястих локонів до блискучих прямих пасм довгого волосся – варіанти святкових зачісок майже незліченні. Немає ідей? Спробуйте одну із цих зачісок.
Елегантний пучок
Для класичного пучка волосся потрібно розпрямити за допомогою стайлера. Радимо використовувати наприклад стайлер Philips MoistureProtect. Розчешіть волосся і зробіть високий хвіст. Залиште одне пасмо волосся із хвоста і зробіть тугий пучок із решти. Закріпіть його. Заплетіть пасмо, що залишилося, в просту косу до кінця. Закріпіть його маленькою гумкою для волосся. Тепер закрутіть косу навколо пучка, закріпіть шпилькою, і готово!
Довгий хвіст із бантом
Розчешіть і розпряміть волосся за допомогою стайлера. Перекиньте волосся на груди через одне плече і зберіть у хвіст. Візьміть пасмо волосся зсередини, зробіть петлю і зав’яжіть її невеликою гумкою для волосся. З кінця петлі зробіть іншу петлю і помістіть її всередину тієї ж гумки для волосся. Зав’яжіть кінець навколо середньої частини банта і закріпіть його шпилькою. Ви і оригінальній бант неодмінно привернете увагу на святковій вечірці!
Не хочете плести коси, закріплювати пасма невидимками та гумками для волосся? Розуміємо. За допомогою яскравої пов’язки, шарфа чи шпильки з бантом ви зможете швидко оживити свою зачіску. Також можна скористатися стрічкою, щоб надати хвостику цілком нового вигляду. Як? Розчешіть і розпряміть волосся за допомогою стайлера, зробіть високий хвіст. Тепер візьміть довгу (дуже довгу!) стрічку і зав’яжіть її навколо гумки для волосся кілька разів. У вас мають залишитись дві однаково довгі частини стрічки з лівого та правого боку хвоста. Тепер накрутіть частини стрічки на хвіст так, щоб вони перехрещувались. У кінці хвоста зробіть невеликий бант, щоб стрічка не рухалася. Розпушіть хвіст, щоб зробити його оригінальнішим.
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